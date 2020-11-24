Deco M3 Mesh Wi-Fi Sistemi Satışa Sunuldu. İşte Fiyatı ve Özellikleri

TP-Link, bir yönlendirici ve bir genişleticiden oluşan iki birimli yeni Mesh Wi-Fi sistemini satışa sundu. Deco M3 modeli, Mesh sistemleri içinde uygun fiyatlı bir çözüm.