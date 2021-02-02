Deezer Kullanıcıları Artık Bunu Yapabilecek! İşte Deezer'ın Yeni Özelliği!

Dünya çapında aylık 16 milyon aktif kullanıcıyı 56 milyon müzik parçasına ulaştıran ünlü müzik servisi Deezer, yeni özelliğini duyurdu.

İşte Deezer'ın Yeni Özelliği

Hiç aradığınız ama adını bir türlü hatırlayamadığınız bir şarkı oldu mu? Belki sadece nakarat aklınızda? Ya da o dilinize takılan o bir satır? Merak etmeyin. Deezer'ın yeni "sözlerle arama" özelliğinde başka bir şeye ihtiyacınız yok. Sadece bir kaç kelime hatırlarsanız yeter. Deezer o şarkıyı bulur. 

Özellik uygulama üzerinde şarkı sözlerini içeren tüm şarkılar için kullanılabilecek. Tek yapmanız gereken arama çubuğuna gitmek ve şarkının sözlerinden en az 4 kelimeyi girmek. Bu yeni özellik şimdilik Deezer web kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Çok yakında da Deezer masa üstü uygulamasına da gelecek. 

Müzikseverlerin parmaklarının ucunda milyonlarca şarkı olduğunu ve bir şarkının adını hatırlamaktansa sözlerinin bir kısmını hatırlamanın daha kolay olduğunu söyleyen Deezer Baş Ürün ve Teknoloji Yöneticisi Matthieu Gorvan  " Bizim işimizse dinleyicilerimizin istedikleri şarkılara hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamak. "Sözlerle ara" özelliğimizi de bunun için geliştirdik" dedi. 

Sözlerle şarkı arama özelliği çocuk profili kullanıcıları dışında tüm ücretli ve ücretsiz kullanıcılarımızın kullanımına açıktır.

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