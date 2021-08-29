Değişen Bir Şey Yok: Apple, Bir kez Daha Rakiplerine "Açık Ara" Yaptı!

Apple, giyilebilir teknoloji alanından yine rakiplerine "açık ara" fark attı. Samsung ise, sonunda Dünya'nın en büyük üçüncü akıllı saat üreticisi konumuna gelmeyi başardı!

Apple, yine "açık ara" yaptı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 2 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler uygun fiyata satışta
BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda tablet, klavye ve mause sürprizi!
A101 26 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler dikkat çekici
A101 12 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Bilgisayar ürünleri geliyor!

Günün En çok Okunanları
Kobilerin Dikkatli Olması Gereken 5 Güvenlik Sorunu
Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell'den 10 Bin Tablet!
Kötü Bir Haber Daha: Ekran Kartları Daha da Pahalanacak!
Samsung, Galaxy S22 ve Galaxy S22+'ta Kamerayı Değiştirecek
WiFi 6 Teknolojisi, Kullanıcılarına Daha Fazla Hız İmkanı Sunuyor

 

 