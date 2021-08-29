Değişen Bir Şey Yok: Apple, Bir kez Daha Rakiplerine "Açık Ara" Yaptı!

Birden fazla rapor, Samsung'un küresel akıllı TV pazarının kralı olduğunu gösteriyor. Öte yandan, giyilebilir teknoloji bölümü, Apple'ın arkasında kalıyor. Güney Koreli bir pazar araştırma firmasının yaptığı yeni bir araştırmaya göre, her şey aşağı yukarı aynı şekilde devam ediyor.
2021'in ikinci çeyreğinde Samsung küresel akıllı saat pazarının yüzde 7,6'sını ele geçirdi. Tüm zorluklara rağmen Huawei yüzde 9,3 ile ikinciliğini korudu. Bu alanda kral hala yüzde 28 pazar payı ile Apple.
Samsung'un yükselişinin nedeni Galaxy Watch 3 ve Galaxy Watch 2 Active'in satışlarına bağlanıyor. Her ne kadar "pahalı" olarak nitelendirilseler de bu iki ürünün şimdiye kadar üretilmiş en iyi Samsung akıllı saatler olduğunu söylemek yanlış olmaz. Apple ve Samsung'un premium segmentteki mücadelesi bir yana, 100 dolar altındaki giyilebilir cihazlara olan talep geçen seneye göre yüzde 527 arttı. Samsung bu müşterilere de Galaxy Fit gibi ürünlerle hitap ediyor.
Yeni piyasaya sürülen WearOS destekli Galaxy Watch 4'ün Samsung'un gelecekteki beklentileri üzerinde anlamlı bir etkisi olup olmadığını görmek ilginç olacak. Samsung'un Google ile gittiği ortaklık şüphesiz son kullanıcılar için önemli, ancak satışları artırmaya yardımcı olup olmayacağı henüz belli değil.
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