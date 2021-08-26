Galaxy S21 FE'yi Şimdi de Google Sızdırdı; Özellikleri Neredeyse Doğrulandı

Samsung'un beklenen telefonu Galaxy S21 FE, daha önceki bir kaç sızıntının ardından, bu kez de Google tarafından sızdırıldı.

  • Levent Öztürk
Galaxy S21 FE'yi Şimdi de Google Sızdırdı

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