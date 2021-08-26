Galaxy S21 FE'yi Şimdi de Google Sızdırdı; Özellikleri Neredeyse Doğrulandı

Galaxy S21 FE'ye sahip olmak isteyenler, cihazın piyasaya sürülmeye bir adım daha yaklaştığını bilmekten memnun olacaklardır. Bluetooth SIG, kısa bir süre önce akıllı telefona yeşil ışık yaktı, Samsung da kendi sitesinden telefonu "sızdırdı." Şimdi ise MyFixGuide, Google Play Konsolunda akıllı telefona rastladı. Ayrıca bu listeleme, daha önceki sızıntılarda önceden bildirilen bazı önemli Galaxy S21 FE özelliklerini de doğruluyor.
Buradaki resimde görebileceğiniz gibi, Galaxy S21 FE'nin CPU'su, biri 2.8GHz'de, üçü 2.4GHz'de ve dördü 1.8GHz'de saat hızına sahip üç çekirdek kümesine ve 840MHz'de bir Adreno 660 GPU'ya sahip. Bu durum temel olarak, akıllı telefonun bir Qualcomm Snapdragon 888 çip seti kullanacağını yeniden doğruluyor. Tabii ki cihazın Geekbench üzerinde aynı donanımı çalıştırdığı zaten görünmüş olduğu için bunun tamamen yeni bir bilgi olduğunu söyleyemeyiz.
Samsung'un Exynos 2100 çip setli ikinci bir Galaxy S21 FE modelini piyasaya sunup sunmayacağı henüz belli değil. Şimdiye kadar, iddiayı destekleyen herhangi bir kanıt bulanmadı, ancak önceki bir haber bunun var olabileceğini öne sürüyor. Bu, 6 GB RAM'e sahip giriş seviyesi Galaxy S21 FE sürümü gibi görünüyor, ancak daha iyi özellikli sürümlerin üretilmekte olduğunu biliyoruz.
Listede vurgulanan diğer Galaxy S21 FE özellikleri arasında, selfie kamerası için bir delik ile tamamlanan bir FHD+ (1.080 x 2.009) ekran yer alıyor. Liste, ekranın yenileme hızından açıkça bahsetmese de, Galaxy S21 serisinin liderliğini izleyebileceği ve belki de uyarlanabilir yenileme hızı teknolojisi olmasa da 120 Hz'de çalışabileceğini düşünülmekteydi.
Samsung, Galaxy S21 FE'yi ne zaman piyasaya sürmeyi planladığı henüz açıklanmış değil. Söylentiler, olası bir dönem olarak 2021'in 4. çeyreğine işaret ediyor. İlk sürüm yalnızca birkaç pazarla sınırlı olabilir. Bununla birlikte, Samsung, telefonun varlığını birden fazla durumda kabul etti, bu nedenle çok uzun süre beklememiz gerekmeyebilir...
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