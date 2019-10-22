"Delikli" Huawei MediaPed M7 Görsellerle Sızdı
Huawei, "kamera deliğini" tabletlere taşımaya hazırlanıyor. En azından bu sızıntı, bize böyle diyor!
- Ercan Uğurlu
Görünüşe göre Huawei, yeni bir tablet üzerinde daha çalışmaya başlamış. En azından ortaya çıkan yeni görseller bunu gösteriyor.
Kod adıyla "Marx" olarak yansıyan, ancak Huawei MediaPed M7 olduğunu düşündüğümüz ve 91mobiles isimli sitede yayınlanan görsellerde ise dikkat çeken önemli nokta ise, tabletin ekran çerçevelerinin oldukça ince tutulduğu. Tablet ekranında ilk kez delikli bir çentik alanı ile kamera kullanacak olan Huawei, "Marx" kod adlı tabletini mavi ve gümüş renk seçenekleriyle hazırlıyor.
Tabletin arka yüzünde çift lensli bir kamera var gibi görünürken, tabletin M-Pen kalem desteğinin olacağını da söyleyelim.
Huawei'nin MWC 2020'de tanıtacağını düşündüğümüz Marx kod adlı MediaPed M7 tabletinin teknik detayları ise şimdilik belli değil.
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