Delta Varyantı Ne Kadar Bulaşıcı? Sızan Raporda Yazanlar Korkutuyor!

Koronavirüs salgınında artık öne çıkan oyuncu delta varyantı haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlandığı "endişe verici varyantlar" listesine en son eklenen olmasına rağmen, şimdiden 132 ülkeye yayıldı ve geniş çaplı yayılım gösteriyor.
29 Temmuz Perşembe günü Washington Post tarafından ele geçirilen bir Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) belgesi, şu anda ulusal sağlık kurumlarının karşı karşıya olduğu zorluğun kapsamını ortaya koydu. Yeni ve henüz yayınlanmamış verilere atıfta bulunan belge, delta varyantının aşılı olanlar da dahil olmak üzere toplum içinde oldukça bulaşıcı olduğunu bilinen diğer tüm varyantlardan daha ciddi bir hastalığa neden olabileceğini söylüyor. MERS, SARS, Ebola, çiçek hastalığı, soğuk algınlığı ve mevsimsel gribe neden olan virüslerden daha fazla, su çiçeği kadar bulaşıcı olduğu belirtiliyor.
CDC, bunun delta varyantının enfeksiyon oranını da su çiçeği ile yaklaşık olarak aynı seviyeye getirdiğini söylüyor, ancak sorun sadece bu değil. Delta varyantının aşılama ile sağlanan korumayı aşma olasılığı da bulunuyor. Eğer öyleyse, bulaşma oranı, konağının aşı durumundan etkilenmeyecek demektir.
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