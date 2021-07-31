Otomobil Devi Porsche, Sürpriz Bir Hamleyle Uzay Yarışına Girdi!

Alman otomobil devi Porsche, bir roket şirketine yatırım yaparak uzay yarışına resmi olarak katıldığını açıkladı...

Porsche de uzay yarışına girdi

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