Otomobil Devi Porsche, Sürpriz Bir Hamleyle Uzay Yarışına Girdi!

Otomobil üreticisi Porsche, Blue Origin, SpaceX ve Virgin Galactic gibi markaları yenmeyi hedefleyen Alman roket start-up firması Isar Aerospace'e yatırım yaparak yepyeni bir kulvarda yarışmayı hedefliyor. Rakiplerinin aksine Isar, milyarder biri tarafından desteklenmiyor ve henüz bir fırlatma gerçekleştirmedi. Ancak, Porsche tarafından sağlanan sermayenin şirketin yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş roket üretim süreçlerini iyileştirmesine yardımcı olması bekleniyor.
Isar, bu yılın başlarında fırlatma aracı Spectrum'un üretimine başlamıştı. 3D baskılı bileşenleri içeren Spectrum, 1.000 kilograma kadar yükleri alçak Dünya yörüngesine düşük maliyetle taşımak için tasarlandı. İkinci aşama motoru ile de uyduları doğrudan yörüngeye oturtabiliyor.
Fırlatma aracı, Isar'ın hafif hidrokarbonlar ve sıvı oksijen kombinasyonuyla çalışan ve yaygın yakıtlardan daha az kirlilik üreten Aquila motorunu kullanıyor.
Jeff Bezos ve Richard Branson, son birkaç hafta içinde milyarder uzay yarışında büyük hamleler yapmış olsa da, Isar şu anda herhangi bir insanlı uzay uçuşu planlamıyor ve uzay turizmini kontrol etmek isteyen diğer şirketlerle rekabet etmek gibi bir amacı yok. Bunun yerine, önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde büyümesi beklenen küçük ve orta ölçekli uyduları fırlatmak için büyüyen pazardan pay almak için çalışacak.
Porsche yaptığı açıklamada, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş üretim süreçleri sayesinde Isar'ın, "kurulu uzay şirketlerine kıyasla bu talebi daha uygun maliyetli ve esnek bir şekilde karşılayabiliyor" olduğunu belirtti ve bu yüzden firmaya yatırım yaptıklarını açıkladı. Porsche bu son derece kullanışlı uzay teknolojilerini erkenden ele geçirmeyi umuyor ve bu nedenle, HV Capital ve Lombard Odier gibi diğer yatırımcılarla güçlerini birleştirerek firmaya 75 milyon dolar yatırdı.
Spectrum'un ilk fırlatmasının 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşmesi planlanıyor ve gelecek yıl üç veya dört fırlatma daha yapılması bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın