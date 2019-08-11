Deprem Etkisi Yaratacak Söylenti Doğru Çıkmadı!
Donanın dünyasında deprem etkisi yaratan söylenti, ilk ağızdan gelen açıklama ile, kesin olarak yalanlandı!
- Levent Öztürk
Bir süredir Lisa Su'nun, AMD'nin CEO koltuğundan kalkacağına yönelik söylentiler olsa da, görünene göre bu söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Kaynaksız söylenti ilk olarak Wccftech'ten gelmişti ve bunun endüstri üzerinde oldukça büyük bir etkisi olacağı söylenebilirdi. Lisa Su, AMD'nin CPU işinde yeniden doğuşuna yardımcı olan ana isim olarak biliniyor ve hatta AMD Ryzen 7 3700X, neredeyse bütün Intel ürün stoku kadar satış yaptı.
Wccftech'in haberine göre Lisa Su, AMD'den ayrılarak IBM'de ikinci kişi konumuna geçmeyi ve bir süre sonra da CEO olarak Ginni Rometty'nin yerini almayı planlıyordu. Ancak görünene göre bu haber doğru değil.
Lisa Su kendi Twitter hesabında yaptığı açıklamada, bu söylentinin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını belirtti ve bu da temel olarak söylentiyi ortadan kaldırmaya yeterli. Sonuç olarak şu anda firmadan ayrılmasının da çok mantıklı olmadığı kesin. AMD işlemcileri şu ana kadarki en güçlü konumlarında yer alıyorlar ve grafik kartları da hemen arkalarından geliyor.
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