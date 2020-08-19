Derin Sularda Bir Yeni Tür Daha Keşfedildi: Flabelligena Gillet 2001

Araştırmacılar, denizlerin binlerce metre derinliklerinde yaşayan, yeni bir canlı türü daha keşfetti: Flabelligena Gillet 2001 ile tanışmaya hazırlanın...

19 Ağustos 2020 00:02

Levent Öztürk