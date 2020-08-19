Derin Sularda Bir Yeni Tür Daha Keşfedildi: Flabelligena Gillet 2001

Araştırmacılar, denizlerin binlerce metre derinliklerinde yaşayan, yeni bir canlı türü daha keşfetti: Flabelligena Gillet 2001 ile tanışmaya hazırlanın...

  • Levent Öztürk
Bir yeni tür daha: İşte Flabelligena Gillet 2001
Naoto Jimi/National Institute of Polar Research Japonya

Japonya'daki Uluslar Kutup Araştırması Enstitüsü, Ulusal Doğa ve Bilim Müzesi ve Kochi Üniversitesi bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi, Flabelligena Gillet 2001 olarak adlandırdıkları yeni bir tür deniz solucanı buldular. Bu keşif, bilim insanlarının Güney Okyanusu'nda Güney Orkney Adaları yakınlarında 2036 ve 2479 metre derinlikler arasından topladıkları örneklerde ortaya çıktı.

Bilim insanları, bu türlere mikroskop altında baktıklarında ve yüksek çözünürlüklü dijital kameralar ile fotoğrafladıklarında, yeni deniz solucanını fark ettiler.

Ekibin Biodiversity Data Journal üzerinde yayımlanan araştırmasında belirtilene göre Flabelligena Gillet 2001 deniz solucanı küçük bir sarı vücuda, vücut papiline (küçük yuvarlak şişlik), 1-2 çift solungaç benzeri organa ve iki ön dokunaça sahip. Solucan 1,8cm uzunluğunda ve 1 milimetre genişliğinde iken, vücudunun her iki ucu da yuvarlak.

Yeni solucan türü artık bilinen altı Flabelligena türünden biri ve 1000 metre ve daha derin deniz tabanında kumluk çamur alanlarda yaşıyor.

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