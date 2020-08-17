Google, Duo'yu Google Meet ile mi Değiştiriyor? İşte Şaşırtıcı İddia

Google'ın uygulamalarının izini sürmek her zaman kolay bir iş olmayabiliyor. Bu, özellikle benzer işi yapan birden fazla uygulama olması durumunda geçerli. Söylentilere göre firmanın baltasının isabet edeceği bir sonraki uygulama, Google Duo olabilir.
9to5Google'ın kaynaklarına göre Google, Duo'nun yerine daha iyi bir seçenek olarak düşündüğü Meet'i getirmek istiyor. İlk başta çalışanlara yönelik olan Google Meet, şu sıralar Google tarafından tüketicilere de öneriliyor.
Google Messages, Duo artık tek bir takım tarafından yönetiliyor ve söylentiye göre Meet ve Duo'nun yan yana yaşamasına ihtiyaç görülmüyor. Firmanın tek bir videolu görüşme uygulaması üzerinde çalışmak istemesi yerinde görünüyor, ancak Duo'dan Meet'e geçişin nasıl olacağı bilinmiyor. Duo, Android ve iOS kullanıcılarına bir süredir yoğun bir biçimde tanıtılıyor.
9to5Google'ın elde ettiği bilgiler, Meet ve Duo'nun bir şekilde birleştirilebileceğini gösteriyor. Hatta birleşimin şirket içerisinde, iki ismi birleştiren "Duet" kod adıyla anıldığı söyleniyor.
Duo belki yakın bir gelecekte kapanmayacak, ancak Google'ın geleceği (şu an) Meet'te gördüğü açık.
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