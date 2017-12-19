Dev 3D Metal Yazıcı!
Bir mühendisin rüyası: Bu dev 3D yazıcı, metal hava aracı parçalarını yazdırıyor...
GE, daha önceden açıkladığı, hava aracı parçaları üretimine uygun 3D metal yazıcısını ortaya çıkardı. Almanya'da üretim ticaret fuarı formnex'te, GE Additive takımı henüz ismi konmamış makinenin doğrudan bir bilgisayar dosyasından 1 metre çapında parçalar yazdırabilme özelliğini sergilediler. Katma üretim teknolojisi ile makine, metal tozunun ince katmanlarını 1 kilovat lazer ile birleştiriyor.
Makinenin boyutu ayarlanabilir doğası sayesinde daha büyük parçalar üretme potansiyeli de var, ayrıca tasarımı da gerektiğinde daha fazla lazer eklenebilecek şekilde ayarlanabiliyor. GE'nin Project ATLAS takımının bir parçası olan Mohammad Ehteshami, makinenin bir jet combustor liner yazdırmak için zaten kullanıldığını söyledi. Ayrıca "otomotiv, güç ve uzay endüstrilerindeki üreticiler de kullanabilir," diye ekledi.
Halen beta aşamasında olan yazıcı, zaten bazı GE işlerinde kullanılan katma imalat teknolojisinden faydalanıyor. GE Aviation, büyük oranda 3D parçalardan yapılan ticari hava aracı motoru Advanced Turboprop'u yapıyor. Teknolojiyi kullanarak, tasarımcılar 855 ayrı parçayı sadece 12'ye indirdiler. Ehteshami'ye göre, bu makine "bir mühendisin rüyası".
H. Hüseyin Öztürk
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