Dev kuyruklu yıldız C/2017 K2, Dünyamıza ve Güneş Sistemi'ne Yaklaşıyor

İlk kez 2017 yılında tespit edilen ve her geçen gün bize yaklaşmaya devam eden dev kuyruklu yıldız C/2017 K2'nin, asıl şovunu 2022 yılında yapması bekleniyor.

03 Haziran 2020 10:00

Levent Öztürk