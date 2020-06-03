Dev kuyruklu yıldız C/2017 K2, Dünyamıza ve Güneş Sistemi'ne Yaklaşıyor

İlk kez 2017 yılında tespit edilen ve her geçen gün bize yaklaşmaya devam eden dev kuyruklu yıldız C/2017 K2'nin, asıl şovunu 2022 yılında yapması bekleniyor.

  • Levent Öztürk
Dev kuyruklu yıldız, yaklaşmaya devam ediyor
Kuyrukluyıldızın Hubble Teleskopu tarafından yakalanan görüntüsüNASA, ESA, ve A. Feild (STScI)

Kuyruklu yıldızları takip eden meraklılar ve bilim insanları için oldukça meşgul, ancak biraz da hayal kırıklığı ile dolu bir dönem yaşandı. Atlas ve Swan kuyruklu yıldızları iç Güneş sisteminden geçmiş olsalar da, pek çok kişinin ümit ettiği etkileyici gösteriyi sunamadılar. Şimdiyse bazı astronomlar, 2022 yılında bizi ziyaret etmek için ilerleyen dev bir kuyruklu yıldızı takip ediyor.

C/2017 K2 Kuyruklu yıldızı ilk olarak 2017 yılında tespit edilmiş ve Hubble Uzay Teleskopu tarafından fotoğrafı çekilmişti. Kuyruklu yıldız, o ana kadar görülen, Güneş'ten en uzaktaki kuyruklu yıldız olması ile haber başlıklarına ulaşmıştı. O sırada NASA tarafından yapılan açıklamada, bu gözlemlerin bir kuyruklu yıldızın Güneş Sistemi'nin gezegen alanına girişinin ilk gözlemlerini temsil ettiği belirtilmişti.

Üç yıl sonra bugün, K2 Kuyruklu yıldızı halen bize doğru ilerlemeye devam ediyor ve Aralık 2022 tarihinde Güneş'in yakınından geçeceği tahmin ediliyor. 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde kuyruklu yıldızı gözlemleyen astronom Con Stoitsis, bu kuyruklu yıldızı Güneş'ten neredeyse 1,5 milyar kilometre uzakta olmasına rağmen "devasa" ve "çok aktif ve parlak" olarak tanımladı.

Bu dev kuyruklu yıldız ile 1997 yılında yakınımızdan geçen ve modern zamanlarda gözlemlenen en parlaklarından biri olduğu belirtilen dev kuyruklu yıldız Hale-Bopp arasında bazı karşılaştırmalar yapılıyor. Ancak henüz K2'nin gerçekten Hale-Bopp ile benzer boyuta veya parlaklığa sahip olup olmadığını söylemek için çok erken.

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