Dev Şirket, Kapanma İddiasına Net Bir Açıklama ile Cevap Verdi

Konami, Silent Hill ve Metal Gear Solid gibi çalışmaları ile oyun endüstrisinde iyi bilinen bir isim. Ancak son yıllarda bu popüler markaların oyunlarının sunulmamış olması ile firma, bir süredir dikkatleri çekmeyi başaramıyor. Firmanın PES futbol oyunları düzenli bir şekilde yıllık olarak yayımlanmaya devam ediyor ancak EA'in FIFA serisine göre göreceli olarak daha küçük bir oyuncu tabanı bulunuyor.
Muhtemelen bu durumun da etkisi ile son zamanlarda, Konami'nin oyun bölümünü kapatmayı planladığına yönelik söylentiler ortaya çıkmıştı. Ancak firma, bu iddiaları hızlı bir şekilde reddetti.
Konami'nin oyun bölümünün kapatılması hakkındaki söylentiler, firmanın bazı firma içi yeniden yapılanmalar ve personel değişiklikleri yapacağını belirttiği 15 Ocak tarihli bir resmi açıklamayı temel alıyordu. Söylentinin başlamasının sebebi ise açıklamanın altında yer alan, Konami'nin üç "Ürün Bölümünü" kapatacağını belirten açıklamaydı ve bu bölümlerin oyun bölümü olduğu varsayılmıştı.
Konami'nin oyun endüstrisindeki son zamanlardaki sessizliğinden de destek alan söylentide, pek çok kişi bu açıklamanın Konami'nin vazgeçtiğine işaret ettiğini ve oyun gelişiminden çekileceği anlamına geldiğini düşündü. Ancak IGN'ye yapılan bir açıklamada firma, bu söylentileri reddederek, yapılan duyurunun firma içi yapılanmadan bahsettiğini, ürün bölümlerinin bir araya getirildiğini ve video oyun bölümünün kapatılmadığını vurguladı.
Bu kısa ve net açıklama ile Konami, yapılan duyurunun sadece bir yeniden yapılanma olduğunu açıkla belirtmiş oluyor. Yeni konsol neslinin yayılmaya başlaması ile firmanın ne gibi sürprizler sunacağı ise heyecanla bekleniyor.
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