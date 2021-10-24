Dev Telefon Pazarında, Xiaomi'den Samsung'a Kötü "Sürpriz"

Samsung, dünyanın en büyük telefon pazarlarından biri olarak kabul edilen Hindistan'da tahtını Xiaomi'yi kaptırmaktan kurtulamadı!

  • Ercan Uğurlu
Xiaomi'den Samsung'a kötü "sürpriz"

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