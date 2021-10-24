Dev Telefon Pazarında, Xiaomi'den Samsung'a Kötü "Sürpriz"

Samsung, 2021 yılının 3'üncü çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında liderliğini korumayı başarsa da, Hindistan'da bu durum farklı seyrediyor. Akıllı telefon pazarında dünyanın en büyük ayaklarından biri olan Hindistan'da koltuk bir kez daha değişti ve Samsung, 2021'in 3'üncü çeyreğinde liderliği ezeli rakibin Xiaomi'den alamadı.
Canalys analis şirketinin açıkladığı rakamlara göre Xiaomi, Hindistan'da liderliği Samsung'a bırakmamış. Buna göre Xiaomi 3'üncü çeyrekte Hindistan pazarında 11.2 milyon ürün satışı gerçekleştirirken, buna karşın Samsung 9.1 milyonda kalmış. Yine buna bağlı olarak Hindistan pazar payı yüzde 24 ile Xiaomi'nin elinde olurken, Samsung da onu yüzde 19 ile takip ediyor. Bu ikiliyi ise vivo, Realme ve OPPO takip ediyor.
Fakat öte yandan yıllık büyüme rakamlarına bakıldığında tüm markaların kayıp yaşadığı da gözlemleniyor. Buna göre Xiaoımi yüzde 14 kayıp yaşarken, Samsung ise yüzde 10 kayıp yaşamış durumda.
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