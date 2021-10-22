Ege serbest bölgeden bir başarı hikayesi: DePauli Systems

DePauli Holding, 1997 den itibaren edindiği 25 yıllık e-Commerce tecrübesini, yine kendisinin kurmuş olduğu DePauli Systems bünyesinde, dünyada bir ilk olan, ödeme sistemleri ile iş dünyasının ihtiyaç duyabileceği bileşenleri bir araya getiren bir platform hayata geçirdi.