Ege serbest bölgeden bir başarı hikayesi: DePauli Systems

DePauli Holding, 1997 den itibaren edindiği 25 yıllık e-Commerce tecrübesini, yine kendisinin kurmuş olduğu DePauli Systems bünyesinde, dünyada bir ilk olan, ödeme sistemleri ile iş dünyasının ihtiyaç duyabileceği bileşenleri bir araya getiren bir platform hayata geçirdi.

Ege serbest bölgeden bir başarı hikayesi

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