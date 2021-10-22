Ege serbest bölgeden bir başarı hikayesi: DePauli Systems

DePauli Systems, Ege Serbest Bölge'de ile kurulduğundan bu yana Almanya'nın başarılı iş devi Renata DePauli ve Türkiye'den Kemal Akça yönetiminde büyük başarılara imza attı.
DePauli Holding, 1997 den itibaren edindiği 25 yıllık e-Commerce tecrübesini, yine kendisinin kurmuş olduğu DePauli Systems bünyesinde, dünyada bir ilk olan, ödeme sistemleri ile iş dünyasının ihtiyaç duyabileceği bileşenleri bir araya getiren bir platform hayata geçirdi. Bu platform, farklı ölçeklerdeki e-ticaret uygulamalarına ortak bir yapı sunuyor.
Microsoft Gold Partner'i NephOSystems'in Azure Managed Service desteği ile bu platform, ödeme süreçlerini kontrol altına alırken, kargolama süreçlerine de entegre oluyor ve ihtiyaç duyulan bilgileri toplayabiliyor. Güncel ve yeni ödeme yöntemleri sisteme dahil ediliyor ve platformda kullanımla sunulabiliyor. Bu ödeme yöntemlerine entegrasyon sürecinde mümkün olan tüm olanaklardan faydalanılıyor. Ödeme işlemleri parçalı olarak yapılabiliyor ve iade işlemleri de benzer süreçler üzerinde çalışarak tüm sipariş hareketleri tek bir noktadan yönetilebiliyor.
Bu platform, sadece bir ödeme platformu olarak işlev görmüyor. Platformun sipariş sürecinde dahil olduğu adımları destekleyici fonksiyonlara da sahip. Uluslararası ticaret kurallarına uygun olarak KDV tanımlamaları yapılabiliyor. Bununla birlikte, pazarlama süreçlerine dahil olarak kupon ve kampanya yönteminin yapılmasını da sağlayabiliyor. Satış sürecinde bu verilerin kullanılması durumunda yeniden sipariş süreci platform tarafından doğru bir şekilde yönetiliyor ve kampanya veya kuponun kullanımı ile ilgili istatistikler oluşturulabiliyor.
Platform tarafından gerçekleştirilen siparişler analiz edilebiliyor ve buna göre; ülke, tarih ve ödeme yöntemi bazında, tercih edilen ürün ve kategorileri bazında en çok kullanılan kuponlar, eski ve yeni müşteriler, günlük login bilgileri, bir önceki dönem ile mevcut dönem arasındaki sipariş analizi (günlük, aylık, yıllık) gibi çok detaylı istatistikler sunulabiliyor.
Mobil destek, iş sürekliliği ve güvenlik
Ürünün Mobil uygulaması ile ihtiyaç duyulan bilgilere hızlıca ulaşılabiliyor ve ortaya çıkabilecek her turlu sorun, sistem yöneticilerine nerede olursa olsunlar derhal iletilebiliyor. Platform, müşterilerin sipariş davranışlarına göre segmentasyon yapabiliyor ve Fraud modülü ile destekleyerek anomali tespiti yapabiliyor ve bunu raporlayabiliyor.
Kolay kullanım
Platforumun sepet ve sipariş modülünü kullanabilmek oldukça kolay. Hesap tanımı yapıldıktan sonra Javascript SDK'sına platformdan verilen parametrelerin verilmesi ile birlikte çalışmaya başlayabiliyor. Aynı şekilde platform üzerinde Sepet ve sipariş adımlarının görsel tasarımları yapılabiliyor. Bu şekilde sepet adımlarının görsel tasarımının özelleştirilmesi sağlanıyor. Benzer şekilde, müşteri sipariş süreci ile ilgili olarak e-mail aracılığı ile bilgilendiriliyor. Bu bilgilendirme içerikleri platform üzerinde özelleştirilebiliyor.
Platforma farklı kullanıcı profillerinin girişi mümkün. Bu sayede, müşteri hizmetleri, reklam, muhasebe, finans süreçlerine bilgi akışı sağlanıyor. Örneğin, sitede gezen ve sepet işlemi yapan müşteri bilgileri görüntülenebiliyor. Müşteriden, herhangi bir adımda gelen şikayetler bu sayede incelebiliyor, yönlendirme yapılabiliyor ve müşteri adına süreç ilerletilebiliyor.
Ayrıca günlük olarak oluşan kullanıcılar tarafından oluşan hatalar izlenebiliyor ve gerektiğinde müşteriye ulaşarak sürecini ilerlemesi için yardımcı olunabiliyor. Sonuç olarak her seviyede ihtiyaç duyulan veriyi olabildiğince görünür kılarak çözüm üretilmesi için harcanan sürenin azaltılmasına ve verimin artırılmasına katkı sağlanıyor.
Platform, ürettiği sipariş analizlerini ve kullanıcı davranışlarına göre oluşan sistemsel izleri günlük olarak otomatik rapor ediyor ve platforma girilmese bile hesap sahiplerinin durum hakkında bilgi sahibi olması konusunda destek olunuyor. Tek sayfa sipariş verilebilme imkanı sayesinde sosyal medya üzerinden pazarlamanın sipariş ve ödeme sürecini ek bir uygulamaya ihtiyaç duymadan karşılayabiliyor. Platformun sağladığı SDK sayesinde müşteri, kendi profilinde sipariş sürecini takip edebiliyor ve kendi bilgilerini erişip değiştirebiliyor.
DePauli Systems e-ticaret platformu hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.
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