Dev yıldız şaşırttı, gizemli bir şekilde ortadan kayboldu

Bir süredir devasa bir yıldızın arkasında hiçbir iz bırakmadan kaybolması, soru işaretlerine neden oldu. Yıldızın süpernova patlaması yapmadan, doğrudan çökerek bir kara deliğe dönüşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Eğer bu teori doğru çıkarsa yaşam sürecini bu şekilde tamamlayan ilk gök cismi, bu yıldız olacak.
Bir başka ihtimal ise araya giren bir toz bulutu nedeniyle ışığının bize ulaşmasının engellenmiş olması. Söz konusu yıldız, Dünya'dan 75 milyon ışık yılı uzakta bulunan, Kova takımyıldızındaki Kinman cüce galaksisinde yer alıyor. Parlak mavi değişken olarak sınıflandırılan dev yıldız, Güneş'ten 2,5 milyon kat daha parlaktı.
Bu tür yıldızlar, kararsızlıkları ile biliniyorlar. Saldıkları ışık ve parlaklıkları zaman zaman dramatik ölçüde değişebiliyor. 2001 ve 2011 arasında farklı astronomi ekipleri tarafından gözlenen bu yıldızın evriminin son safhasında olduğu belirlenmişti. Kinman cüce galaksisi Dünya'dan çok uzak olduğu için astronomlar içindeki yıldızları tek tek göremiyor, ancak bazılarının ışık imzalarını tespit edebiliyor.
BEKLENMEDİK BİR DURUM
2019'da İrlanda'da bulunan Trinity College'den doktora öğrencisi Andrew Allan dev yıldızların ömürlerini nasıl tamamladığını anlayabilmek için, bu galaksi üzerine bir çalışma yürüttü. Ancak, Very Large Telescope (VLT) ile bakıldığında, yıldızın imzasının artık orada olmadığı görüldü. Allan "bu tür bir yıldızın büyük bir süpernova patlaması yapmadan ortadan kaybolması beklenmedik bir gelişme" diyor.
İKİ İHTİMAL VAR
Daha önceki gözlemlerde yıldızda büyük patlamaların olduğu ve uzaya madde püskürttüğü tespit edilmişti. 2011'den sonra bu patlamalar durmuş gibi görünüyordu. Gözlem ve modellemelere göre, yıldızın böyle bir anda ortadan kaybolmasının iki nedeni olabilir.
Yıldız bu iç patlamalar nedeniyle daha küçük ve daha az parlak bir yıldıza dönüşmüş ve bir toz bulutunun arkasında kalmış olabilir. Bir başka alternatif ise yıldız doğrudan çöküp bir kara deliğe dönüşmüştür. Bu durumda süpernova patlaması gerçekleşmemiştir. Normalde yıldızlar ömürlerinin sonuna geldiğinde bir süpernova patlaması ile dağılıyorlar. Allan "Eğer bu teori doğruysa, bu tür devasa bir yıldızın süpernova patlaması yapmadan yok olduğu ilk vaka olacak" diyor.
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