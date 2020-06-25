Hem büyüleyici hem ürkütücü! Yıldızların sesiyle müzik oluşturuldu!

Ünlü besteci Brian Eno, yıldızların akustik frekanslarınının birleştirilerek insan kulağının duyabileceği düzeye getirilmesiyle oluşturduğu müzikle ilgi çekti.
Alev topu halinde olan yıldızlar, evrene çeşitli sinyaller yayıyor. Bu sinyallerin verileri toplandı ve bir müzik ortaya çıktı.
Etkileyici ve bir o kadar ürkütücü olan Starsound adlı müziği aşağıdaki linkten dinleyebilirsiniz.
Yıldızların Seslerinden Oluşturulan Müzik: Starsound
Starmus Nedir?
Starmus, 2005 yılında Queen grubunun efsanevi gitaristi Dr. Brian May ve astrofizikçi Garik Israelian tarafından hazırlanan infrasounds kütüphanesindeki projelerden biri.
Bilim ile müziği bir araya getirecek pek çok projeyenin yer aldığı kütüphanedeki projelerin sonuncusu Starmus oldu.
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