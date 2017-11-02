DevFest Istanbul 2017 Başlıyor!
Türkiye'nin en önemli yazılım konferanslarından biri olan DevFest Istanbul 2017, bu tarihte kapılarını açıyor!
GDG Istanbul ekibi tarafından organize edilen Türkiye'nin en büyük yazılım konferansı GDG Devfest Istanbul 26 Kasım Pazar günü Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde kapılarını açıyor!
GDG Istanbul kimdir?
Google Developer Group(GDG) Istanbul dünya üzerindeki 100+ ülkedeki 500+ diğer GDG toplulukları gibi Google teknolojilerine ilgi duyan yazılım geliştiricilerin bir araya gelerek oluşturduğu gönüllülük temeline dayalı bir topluluktur. Toplululuk, senelerdir aylık bazda etkinlikler düzenleyerek güncel konuları ele alıp, katılımcılarıyla paylaşıyor. Bunun yanında yılın son çeyreğinde düzenledikleri, büyük ilgi gören Devfest ve bahar döneminde gerçekleştirdiğimiz Women Techmakers IWD etkinlikleriyle de her yıl büyük katılım ve ilgi topluyor. Bu etkinlikler ve GDG Istanbul hakkında gerekli bilgiye gdg.ist adresinden ulaşabilirsiniz.
GDG Devfest nedir?
GDG Devfest'ler GDG topluluklarında yer alan kişiler tarafından organize edilen non-profit konferanslardır. Geçtiğimiz yıl dünya üzerinde gerçekleştirilen 200 Devfest'den biri olan ve 8'i yabancı 32 konuşmacı, 4 paralel salonda 32 oturum ve %25'i kadın 1000 kadar katılımcıyla sınırlayarak dünya üzerindeki en büyük devfestlerden ve İstanbul'daki en prestijli yazılım konferanslarından biri GDG İstanbul ekibi tarafından gerçekleştirildi.
Bu sene 5'incisi gerçekleştirilecek konferansta gün boyu mobil ve web teknolojileri, cloud, iot, machine learning & ai ve kullanıcı deneyimi konularında oturum ve workshoplar düzenlenecek.
Her yıl olduğu gibi Google'ın genel sponsor olarak yer aldığı etkinlikte, Microsoft gold sponsor olarak etkinliği destekliyor. Tüm katılımcılara sağladığı %50 indirim koduyla Careem ulaşım sponsoru olarak yer alırken, etkinlik günü katılımcılara verilecek 20 adet indirim çekiyle Robotistan ise hediye sponsoru olarak yer alıyor. Devfest Istanbul'un bu seneki mekan sponsoru ise Kadir Has Üniversitesi.
Konferansların en anlamlı yanı da deneyimlerimizi alanında uzman diğer kişilerle paylaşmaktır. Ben de deneyimlerimi paylaşmak istiyorum diyenler için CFP 17 Kasım'a kadar açık kalacak. Çok geç kalmadan başvurmayı unutmayın.
Zeynel A. Öztürk
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