Dijital Ekranlar Gözlerimize Nasıl Zarar Veriyor?

Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için evde kalmaya gayret gösterdiğimiz bu günlerde, oyalanmak için elimizden dijital ekranları düşürmediğimiz bir gerçek. Peki, dijital ekranların gözlerinize nasıl zarar verdiğini hiç düşündünüz mü?