Xiaomi'den Süper Hızlı Şarj: Telefonlar, 120W ile Şarj Olacak

Xiaomi, iPhone 11'den 7 kat, Galaxy S20'den ise 5 kat daha hızlı şarj edebilen 120W süper şarj cihazı üzerinde çalışıyor. Xiaomi'nin 120W'lık süper şarj cihazı videoda göründü.

  • Ercan Uğurlu
Xiaomi Akıllı Telefonları 120W ile Şarj Olacak!

Son dönemde tanıtılan ve piyasaya çıkan akıllı telefonlarda oldukça hızlı şarj cihazlarının yer almaya başladığını görüyoruz. Yaklaşık 30 dakika içinde telefonun yüzde 60'ını yüzde 70'ini doldurabilen bu cihazlar arasında ise noktayı Xiaomi koymaya hazırlanıyor. Zira Çinli şirketin üzerinde çalıştığı teknoloji dudak uçuklatacak cinsten.

Xiaomi'nin bir süredir süper şarj teknolojisi üzerinde çalıştığı biliniyor. Şirket daha önce 100W Super Charge Turbo teknolojisini tanıtmış ve bu adaptör ile 4000 mAh kapasiteli bataryaya sahip bir akıllı telefonu yalnızca 17 dakika içinde yüzde 100 oranında şarj edebildiğini açıklamıştı. Ancak şirket, şimdi işleri daha ileri taşımış gibi görünüyor.

Xiaomi, henüz 100W'lık şarj setini tanıtmadı. Sonradan gelen açıklamalar ise, 100W Super Charge Turbo'nun 2020 yılında tanıtılabileceğine yönelikti. Ancak Xiaomi zaman içinde bu teknolojiyi tanıtmadan geliştirme yolunu seçmiş ve 120W gücüne ulaşmış gibi görünüyor.

Xiaomi 120W Charger hands onXiaomi 120W Charger hands on

Sparrow News YouTube kanalında ortaya çıkan bir videoda, 120W'lık bir şarj adaptörü görünüyor. Bu şarj adaptörünün Xiaomi'nin yeni 120W Super Charge Turbo şarj cihazı olduğu iddia edilirken bu cihaz, iPhone 7'nin 18W'lık ve Samsung Galaxy S20'nin 25W'lık adaptöründen 7 ila 5 kat daha fazla güç üretebiliyor. Elbette bu şimdilik bir sızıntıdan ibaret; bekleyip göreceğiz.

Öte yandan Xiaomi'nin bu konuda yakında bir hamle yapması bekleniyor. Zira Çinli şirket bu alanda yatırım yapan tek firma değil. Vivo'nun da 120W'lık şarj teknolojisi üzerinde çalıştığı biliniyor ve bununla beraber 4000 mAh kapasiteli bir bataryayı sadece 13 dakika gibi kısa bir sürede şarj edebildiği de biliniyor. Bakalım bu teknolojiyi önce hangi şirket tanıtacak.

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