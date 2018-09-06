Dijital kedi 172 bin dolara satıldı!
Ethereum dünyasındaki "kedi oyununda" dolanan bir kedi, dudak uçuklatan bir fiyata alıcı buldu.
CryptoKitty # 896775 ile tanışın. Adı Dragon.
Kestane rengi gözlere sahip, temel rengi "cottoncandy" (pamuk şeker). Biyografisine göre "bir keresinde Rebecca Black'i ısırdı" ve komşularına casusluk yapmayı "heyecan verici" buluyor.
O bir dijital kedi ve Salı günü bir başkası onu 172.000 $ değerinde ödeme ile satın aldı. Evet, bu 172.000 ABD doları veya tam olarak 600ETH (Ethereum). 2018'e hoş geldiniz. Dijital kedi şu anda kullanıcı Rabono'ya ait.
CryptoKitty'ler temel olarak, üreyebilen dijital koleksiyonlardır ve örneğin nadir bir Magic: The Gathering Card'ın değerli olduğu şekilde değerlidir. Esasen, CryptoKitties blok zincirde olduğundan, Dragon (veya 896775) tamamen benzersizdir ve çoğaltılamaz. CryptoKitties'in arkasındaki insanlar yavaş yavaş "Gen 0" kedileri yayınlıyorlar ve 50.000 ile sınırlanmış durumdalar, ama bu kediler üreyebiliyorlar.
Bu durum da Gen 0 kedilerin en değerli olma eğiliminde oldukları anlamına geliyor.
Bu yüzden Dragon'un 172.000 dolara satması son derece garip. Karşılaştırma için belirmek gerekirse, bir CryptoKitty için ödenen ortalama fiyat 60 dolardır. Medyan fiyat 9 dolar. Daha önce yapılan büyük CryptoKitty satışlarına bakarsanız, ortak olan bir özellikleri bulunuyor: Hepsi çok eski. Bir CryptoKitty için ödenen en yüksek ikinci para miktarı Aralık 2017'de 110.000 dolardı. Bu CryptoKitty#18 içindi. Aynı gün birisi CryptoKitty#4 için 107.000 dolar ödemişti. Her iki kedi de de Gen 0'dı.
Ayrıca her ikisi de şimdiye kadar yaratılmış ilk CryptoKitties arasında ve bu nedenle de yüksek bir değere sahipler. Dragon ise farklı. Dragon #896775 numarası ile dokuzuncu nesil bir dijital kedi. Neden birinin onun için bu kadar çok para ödediğini anlamak zor. Sevimli ve bir keresinde Rebecca Black'i ısırmış olsa bile.
CryptoKitties bize büyük satışlar ya da yatırımlar hakkında halka açık yorum yapmadığını bildirdi, ancak görünüşte değersiz bir dijital kediye bu kadar çok yatırım yapmanın birtakım potansiyel nedenleri olduğunu söyledi: "Belki de alıcının kediye ya da satıcı ile kişisel bir bağlantısı vardı."
"Belki gerçekten, gerçekten, CryptoKitty'nin nasıl göründüğünü beğendiler."
Levent Öztürk
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