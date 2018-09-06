Dijital kedi 172 bin dolara satıldı!

Ethereum dünyasındaki "kedi oyununda" dolanan bir kedi, dudak uçuklatan bir fiyata alıcı buldu.

Dijital kedi 172 bin dolara satıldı!

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