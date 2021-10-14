Dijital Lensli Fotoğraf Makinelerinde Devrim

Canon, dijital değiştirilebilir lensli fotoğraf makineleri için dünyanın ilk lensini içeren çığır açıcı yeni EOS VR Sistemi ile tek bir sensöre tek bir fotoğraf makinesi ile VR180 çekimine olanak tanıyor.