Dijitsu'dan 50" İnce Kenarlı Android TV!

Elektronik eşya ve küçük ev aletleri sektörünün yerli markası Dijitsu, Android TV ürün gamında birbirinden farklı alternatifleri ile öne çıkıyor.

Dijitsu'dan 50" İnce Kenarlı Android TV!

Akıllı teknolojilerle hayatımıza giren Android işletim sistemi, televizyonlarda da cihazları daha işlevsel hâle getirerek birçok kullanım avantajı sağlıyor. Dijitsu'nun dahili uydu alıcılı Adroid 9.0 TV modellerinden '50DS8800', 50 inç ekranı, Ultra HD 4K çözünürlüğü ile oldukça net görüntü kalitesi sunuyor. Dört çekirdekli işlemcisi bulunan TV modeli, 16 Watt ses çıkış gücü ile de yüksek ses deneyimi yaşatıyor.

İnce kenarı, metal çerçevesi ve zarif tasarımı ile dikkat çekiyor

Metal çerçevesi ve ince kenarı ile estetik bir görünüme sahip olan '50DS8800', uygun bütçeli, zarif ve modern bir TV isteyen tüketiciler için uygun bir seçenek. Ayrıca Netflix, Prime Video, Blu TV, Tivibu Go, Youtube, Facebook gibi en sık kullanılan  uygulamalara Wi-Fi özelliği ile kolayca erişebilmeyi sağlayan TV'nin, HDMI bağlantı noktası ve 2 USB girişi ile aynı anda oyun konsolu, medya oynatıcı ve AVR aygıtlarını bağlayabilme özellikleri de bulunuyor.

Küçükten büyüğe farklı ebatlarda ürün çeşitliliği bulunan Dijitsu TV'ler, Türkiye'nin her yerinde Teknosa, Migros, BİM, A101 gibi önde gelen zincir marketlerinde ve Hepsiburada pazar yerinde online satışa sunuluyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 15 Şubat 2021 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı 43" Elton TV fırsatı
A101 11 Şubat 2021 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Redmi 9 cep telefonu fırsatı
Çiçekçiler 14 Şubat'ta açık olacak mı? Açıklama geldi
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu

Günün En çok Okunanları
En iyi, En Unutulmaz Filmler... İşte mutlaka izlenmesi gereken 150 film
Ford ve Google Araç Deneyimini Baştan Tasarlayacaklar
Kiralanabilir Yeni Nesil E-ticaret Siteleriyle Tanışın
Farkında Değiliz Ama Hacker'lara "Açık Davet" Çıkartmaya Devam Ediyoruz
Intel, Uzun Süredir İlk Defa AMD'den Pazar Payı Çalmayı Başardı

 

 