DİKKAT! Galaxy Store'dan Bu Uygulamaları Sakın İndirmeyin!

Samsung'un tüm Android cihazlarında bulunan kendi uygulama mağazası Galaxy Store, zararlı yazılım içeren uygulamalarla gündemde. Eğer bu uygulamalardan birini indirdiyseniz, başınız dertte olabilir!