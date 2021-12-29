DİKKAT! Galaxy Store'dan Bu Uygulamaları Sakın İndirmeyin!

Samsung'un kendi uygulama mağazası olan Galaxy Store, Google Play Store ile birlikte şirketin tüm Android cihazlarında bulunuyor. Eğer Galaxy Store'u çok sık kullanıyorsanız, size kötü bir haberimiz var. Burada bulunan ve telefonunuza kötü amaçlı yazılım bulaştıracak birkaç uygulama tespit edildi.
Bu uygulamaların Galaxy Store'da kendilerine yer bulmaları şaşırtıcı. Showbox, bir süredir var olan popüler bir korsan film ve dizi hizmeti. Orijinal uygulama kapatılmış gibi görünse de, Galaxy Store'da indirilmek üzere birkaç Showbox uygulama klonu listeleniyor. AndroidPolice'in de bildirdiği üzere, Samsung'un uygulama mağazasında birkaç Showbox tabanlı uygulama bulunuyor. Yüklemeleri Google'ın Play Protect uyarısını tetiklediğinden, kötü amaçlı yazılım bulaşmış gibi görünüyorlar. Daha fazla analiz, kötü amaçlı yazılım ve reklam yazılımının varlığını gösteriyor.
Uygulamalar ayrıca arama günlüklerine, telefona ve kişilere erişim gibi hassas izinler isteyebiliyor. Ayrıca dinamik kod yürütme güvenlik açığı da bu uygulamalarda bulunuyor, uygulamanın kötü amaçlı yazılım indirip çalıştırmasını sağlayan şey de bu.
Galaxy Store uygulamalar için bir yükleme sayısı sağlamadığından, bu kötü amaçlı uygulamaların tam olarak kaç kez indirildiği belli değil. Ama uygulamaların yüzlerce incelemeye sahip olduğu görülüyor. Bu da indirme sayısının önemsiz bir sayı olmadığını gösteriyor.
Bu zararlı uygulamaların uygulama mağazası aracılığıyla yayılması Samsung için pek de olumlu bir durum değil. Ayrıca, korsanlığı teşvik eden uygulamaların doğrudan Galaxy Store'da bulunması da Samsung'un işini kolaylaştırmıyor. Samsung konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
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