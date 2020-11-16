Dikkat; Spoiler İçerir: Samsung Galaxy S21 Serisi Çok Net Sızdı!

Samsung'un ocak ayında tanıtacağı bilinen Galaxy S21 serisi modelleri hakkında en ciddi sızıntı geldi. Ortaya çıkan yeni rapor, Galaxy S21 telefonları hakkında birçok ayrıntıyı gözler önüne seriyor. Buna göre yeni seri 3 telefon ile gelecek. Bunlar 6.2 inç Galaxy S21, 6.7 inç Galaxy S21 Plus ve 6.8 inç Galaxy S21 Ultra olacak.
Ultra modeli üst seviye LTPO ekran teknolojisi içerecek ve bu sayede değişebilir adaptif yenileme hızına sahip olacak. Ancak buna karşın 3 telefon da 120Hz ekran özelliği gösterecek.
Snapdragon 875 ve Exynos 2100 işlemci seçenekleri ile piyasaya sunulacak olan telefonların RAM ve dahili depolama alanları ise henüz belli değil.
Kameralar, Piller ve Daha Fazlası
Galaxy S21'lerin kameraları da belli olmuş. Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus'ın arka kameraları Galaxy S20 serisine çok benzeyecek. 12 MP ana sensörü 64 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş kamera ile geleceği söylenen yeni telefonlarda, S21 Ultra'da ise farklı bir özellik daha yer alacak.
Galaxy S21 Ultra'da 12 MP ultra geniş açılı sensöre ilave olarak ayrıca 108 MP ana kamera yer alacak. Ayrıca 3x optik ve 10x optik zum yapabilen 2 adet 10 MP telefoto kamera da telefonda bulunacak. Tüm bunların yanında Galaxy S21, Samsung ekosisteminde S serisinde S Pen içeren ilk telefon olma özelliği de taşıyacak. Evet, Note serisinin önemli ayrım noktası S Pen, Galaxy S21 Ultra'da yer alacak.
Yine bilgilere göre Galaxy S21'in 4000 mAh kapasitesinde bir batarya içereceği ve menekşe, pembe, gri ve beyaz renk seçenekleriyle geleceği söylenirken, Galaxy S21 Plus da 4800 mAh kapasitesinde batarya ve mor, gümüş ile siyah renk seçenekleri içerecek. Son olarak Galaxy S21 Ultra ise 5000 mAh kapasite batarya ve siyah ile gümüş renk seçeneklerinde olacak.
Telefonların fiyat bilgileri henüz belli değil, ancak kaynaklara göre telefonların fiyatlarının "daha rekabetçi" olacağı söyleniyor.
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