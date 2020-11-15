Samsung, Galaxy S7'nin Su Geçirmezlik Davalarından Sıkıldı

Samsung, Galaxy S7'yi 2016 yılında tanıtmıştı. Ülkemizde de büyük ses getiren telefonlardan biri olan Galaxy S7, özellikle su geçirmez olmasıyla Samsung tarafından öne çıkartılmıştı. Hatta Samsung bu konuda öyle iddialıydı ki, telefon tanıtım filmlerinde Galaxy S7'nin üzerine şampanya dökülmesini bile göze almıştı.
Samsung , o dönem hazırlanan bir tanıtım filminde Lil Wayne ile iş birliği yapmıştı. Lil Wayne reklam filminde Galaxy S7'nin üzerine şampanya dökmesi, hemen ardından da akvaryuma daldırması oldukça sansasyon yaratmıştı. Ancak sonrasında bu reklam filmi Samsung'un başına bela oldu.
Zira Samsung'un sıvı geçirmezlik konusunda bu denli iddialı olması, bu özellik ile sorun yaşayan kullanıcılarla beraber dava süreçlerinin de önünü açtı. Galaxy S7'nin suya karşı dayanıklı olmadığını düşünen kullanıcılar tarafından arka arkasına gelen davalar o dönemden bugüne kadar sürmeye devam ediyor. Davalarda son gelinen aşamada ise, mahkeme Samsung'dan tazminat talebinde bulundu. , Samsung da bu konuda karşı talepte bulunmuş durumda ve davaların düşürülmesini istiyor.
Bakalım bu davaların sonucunda ne olacak. Biz de merakla bekliyoruz. Galaxy S7'nin söz konusu reklam filmini hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.
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