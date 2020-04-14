Dileyen Herkes Aynı Gün Superbox Hızına Kavuşuyor

Aynı gün içerisinde kurulumu gerçekleştirilen Superbox'a talep Nisan ayının ilk haftasında 2 kat artış gösterdi. Ev içi kablolamaya ihtiyaç duyulmadan kurulan Superbox'ı çalıştırmak için tek yapılması gereken şey cihazı prize takmak.