Windows 10'un Yenilenen Başlat Menüsü Net Olarak Göründü

Microsoft'un elden geçirdiği Windows 10 Başlat Menüsü, en net biçimde göründü; tartışmalı değişiklik dikkat çekti.

Yenilenen Başlat Menüsü Net Olarak Göründü

Microsoft'un Başlat Menüsünü elden geçirdiğini daha önce öğrenmiştik. Şimdi ise karşımızda, yenilenen Başlat Menüsünden net bir görüntü var.

Twitter'daki Microsoft Design hesabının paylaştığı kısa videoda Başlat Menüsünün hangi aşamalardan geçtiği gösteriliyor. Bu sırada firma, tweet'te kullanıcılara yeni tasarım hakkındaki düşüncelerini de soruyor. Şimdiye kadar gelen cevaplar ise çoğunlukla olumlu.

Yeni Başlat Menüsü, şu ankine kıyasla daha sade görünüyor. Simgelerin 'Fluent Design' görünümüne geçtiği gözlenirken boşlukların artırılması, kalabalık görünümü ortadan biraz kaldırmış gibi duruyor. Kaldırılacağı konuşulan canlı kutucuklar ise (Live Tiles) yeni Başlat Menüsünde hala yer alıyorlar.

Yeni görünüme sadelik katsa da, kullanıcıların kafasını karıştırabilecek bir eksiklik var. Uygulama simgelerinin altındaki metin, artık görünmüyor. Bu yüzden simgelerin hangi uygulamaya ait olduğunu bilmeniz gerekiyor. Birçok simge Microsoft tarafından yenilendiğinden, bu değişiklik tartışmaya neden olacak gibi görünüyor.

Yeni Başlat Menüsünün ne zaman kullanıma sunulacağını henüz bilmiyoruz. Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesi artık çok yakın olduğundan, yılın sonundaki Windows 10 20H2 güncellemesini beklememiz gerekebilir.

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