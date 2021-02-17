Dinozorların Yok Olmasına Yol Açan, Aslında Bir Meteor Olmayabilirmiş

Yeni bir araştırma, Dünya'ya çarpıp uçamayan dinozorların neslinin tükenmesine neden olan gök cisminin sanıldığı gibi bir meteor değil, Güneş'in yanından geçerken parçalanan bir kuyruklu yıldız olma ihtimalini öne sürüyor.