Dinozorların Yok Olmasına Yol Açan, Aslında Bir Meteor Olmayabilirmiş

Yeni bir araştırma, Dünya'ya çarpıp uçamayan dinozorların neslinin tükenmesine neden olan gök cisminin sanıldığı gibi bir meteor değil, Güneş'in yanından geçerken parçalanan bir kuyruklu yıldız olma ihtimalini öne sürüyor.

Dinozorları kuyruklu yıldız mı öldürdü?

Dünya'ya çarpan nesneler, ya Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağından ya da Güneş Sistemi'nin dış bölgelerinden geliyor. Genel kanı, dinozorların sonunu bir uzay kayasının (asteroid) getirdiği yönünde olsa da, iki astronom, bir kuyruklu yıldızın daha muhtemel olduğunu iddia ediyor.

Asteroitler sık sık Dünya atmosferine çarpıyor, ancak çok azı yerel hasara neden olacak kadar büyük oluyor. Yörüngemizden geçen kuyruklu yıldızlar ise daha da nadir. Yüz milyonlarca yıldan fazla bir süredir, günümüz Meksika'sında Chicxulub'da duran dev kraterin 66 milyon yıl önce Dünya'ya çarpan ve kitlesel yok oluşa neden olan nesnenin düştüğü yer olduğu kabul ediliyor. Bir hipotez, Güneş Sisteminin dış erişim alanlarındaki karışıklıkların bazen gelen kuyruklu yıldızların sayısını artırarak çarpma olasılığını artırdığını öne sürüyor.

İddiayı ortaya atan bilim insanları, bu fikri doğrulamak zor olsa da, hem Chicxulub hem de Vredefort kraterlerinin karbonlu kondritler içerdiğine dikkat çekiyor. Bu maddeler meteorların içinde çok nadir, ancak uzun periyotlu kuyruklu yıldızlar arasında yaygın.

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