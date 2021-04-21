Discord, Microsoft'un Yüksek Bedelli Satın Alma Teklifini Reddetti

Geçtiğimiz ay Discord'un, potansiyel bir satın alımın son aşamalarında olduğu ve Microsoft'un da hizmeti satın almak isteyen firmalardan biri olduğu söylenmişti. Çıkan haberlere göre Microsoft, firmayı satın almak için 10 milyar doların üzerinde bir teklif vermeye hazırdı. Ancak Microsoft, platformu satın almak isteyen tek firma değildi. Discord geçmişte Epic Games ve Amazon'la da görüşmüştü ancak bu görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.
Şimdi ise The Wall Street Journal'ın yeni bir haberine göre Discord, Microsoft ile görüşmelerini sonlandırdı. Firma, Microsoft'un teklifini reddetmeye ve kaynak yaratmak için halka arza gitmeye karar verdi. Halka arz edilme aracılığı ile firmalar hisselerinin bir kısmını kamuya vererek nakit elde etme imkanı kazanıyor.
Ayrıca bu, son zamanlarda Microsoft'un popüler bir sosyal platformu almayı başaramadığı tek sefer de değil. Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Microsoft, ByteDance'in TikTok'u Amerikalı bir firmaya satmaya neredeyse zorlandığı sırada TikTok'u satın almaya çalışan firmalardan biriydi.
Discord, Aralık ayındaki en son fon yaratma turunun ardından değerlemesinin 7 milyar doları geçmesiyle beraber son zamanlarda muazzam bir büyüme yaşadı. Ayrıca firma, 2019 yılında kazandığı 45 milyon dolara göre devasa bir artış göstererek 2020 yılında 130 milyon doların üzerinde gelir yarattı.
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