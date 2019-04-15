Disney+ Açılış Tarihi ve Fiyatı Ortaya Çıktı!
Disney'in akış hizmetinin geleceği tarih ve fiyatı, sonunda ortaya çıktı!
Disney'in sabırsızlıkla beklenen akış hizmetiyle ilgili yeni bilgiler, bir yatırımcı konferansı sayesinde ortaya çıktı.
Disney+, tavsiye edeceği diziler ve filmlerle Netflix'e benzer bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak. Hizmet, doğal olarak çoğu akıllı TV, web tarayıcısı ve mobil cihazla uyumlu olacak. Bunlara Roku ve Sony'nin platformları için kurulan ortaklıklar da dahil. Firmanın tweet'lerine göre hizmet, içerikleri çevrimiçi olarak kullanmanız için indirmenize izin verecek. Bunun yanında profil fotoğrafınızı Disney karakterleriyle kişiselleştirmeniz mümkün olacak. Hizmet, önümüzdeki iki sene içerisinde önde gelen tüm bölgelerde açılacak.
Hizmet için duyurulan içerikler arasında Marvel şovları, The Mandalorian adlı Star Wars serisi var. Disney, her Pixar ve Star Wars filmi dahil olmak üzere ilk senesinde 500 film ve 7.500'ün üzerinde bölüm sunma garantisi veriyor. Disney'in 21st Century Fox'u satın alması sayesinde The Simpsons'un tamamı, yani 30 sezonu, ilk günden izlemeye hazır olacak.
Disney+ 12 Kasım'da ABD'de hizmete açılacak ve fiyatı ayda 6,99 veya yılda 69,99 dolar olacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın