DisplayPort 2.0 Neler Sunuyor?
DisplayPort'un yeni sürümü, yakında geliyor. Peki DisplayPort 2.0 neler getiriyor?
2016'dan bu yana kullanılan DisplayPort 1.4, 2020 sonu itibariyle yerini DisplayPort 2.0'a bırakmaya başlayacak.
VESA DisplayPort 2.0, 1.4 sürümünün 25,92Gbps bağlantı hızını 77,4Gbps'ye çıkarıyor. Yüksek bant genişliği sayesinde DisplayPort 2.0, 16K (15.360 x 8.460) gibi yüksek çözünürlüklere ulaşabiliyor. Çoğu kullanıcı bu çözünürlüğü kullanmayacak olsa da, DisplayPort 2.0'ın başka avantajları da var. Yeni standart, üç 4K TV'yi 90Hz tazeleme hızında aynı anda çalıştırabiliyor. Bunun yerine 120Hz'te iki 8K ekranı da tercih edebiliyorsunuz.
Yenilenen standart, VR'da da geliştirmeler sunuyor. 4K x 4K ekranları 144Hz'te çalıştırabildiğiniz için UltraHD, ilk kez sanal gerçekliğe ulaşıyor.
DisplayPort 2.0'ı kullanacak olan ilk ürünler, 2020'nin sonunda satışa sunulmaya başlanacak. Standart geriye uyumlu olacağından ve USB-C ile Thunderbolt 3'ü desteklemeyi sürdüreceğinden, yaygın olarak kullanılacağına inanılıyor.
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