DJI, Yeni Patentinde Uçmayan Drone'u Hayal Ediyor

DJI'nın yeni patentindeki yerden giden araç, firmanın Firefly gibi kamera platformlarına rakip olabileceğini gösterdi!

DJI, Yeni Patentinde Uçmayan Drone'u Hayal Ediyor

DJI'nın piyasadaki drone'ları ve gimbal kameraları, ya elle kontrol ediliyor, ya da uçuyor. Ancak firmanın karada giden cihazlara yönelik planları da var.

Bir Weibo kullanıcısının Çince sosyal platform Weibo'da rastladığı bir patent, karada giden, üzerinde süspansiyonlu bir kamera bulunan "hepsi bir arada" aracı gösteriyor. Tero'nun karada giden Freefly kamera platformuna rakip olabilecek araç, Freefly'ın aksine kendi kamerasına ve dengeleyicisine sahip. Süspansiyonun sahip olduğu aralık geniş göründüğünden, aracın engebeli arazilerde bile rahatça çalışabileceği söylenebilir.

Bu tür kamera platformları, yer seviyesinde drone'ların yakalayamadığı kareler yakalayabiliyorlar. Bu yüzden DJI'nın bu cihazı gerçeğe dönüştürmesi yerinde bir karar olabilir. Ancak patentler eğlenceli görünebilse de, çoğu zaman gerçeğe dönüşmediğini unutmamakta fayda var.

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