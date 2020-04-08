DLive ile #EvdeKal'anlara 160 bin TL Hediye!

DLive, topluluk üyelerine "Sağlığın için #EvdeKal, evde keyifli vakit geçirmek için #DLiveDaKal" kampanyası kapsamında yine kazandırıyor.

DLive ile #EvdeKal'anlara 160 bin TL Hediye!

Sağlıklı kalmak için evden çıkmadığımız bu günlerde bir yandan günlük yaşantımızı evde devam ettirmeye çalışırken diğer taraftan da sürekli evde olmayı çeşitli aktivitelerle eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Çoğumuz evde nasıl keyifli zaman geçireceğimizi düşünürken DLive, topluluğunun yanında yer alarak "Sağlığın için #EvdeKal, evde keyifli vakit geçirmek için #DLiveDaKal" kampanyası ile üyelerine kazandıran bir kampanya düzenliyor. 2 Nisan'da başlayan ve 30 Nisan 2020'ye kadar devam edecek kampanya kapsamında DLive "2 Milyon Lemon" yani 160 bin TL hediye ediyor.

DLive'dan %30 abonelik ödeme iadesi

Topluluk üyelerinin her zaman kazanmasına olanak sağlayan DLive, kampanya döneminde yine favori yayıncılarını desteklemek amacıyla ücretli abonelik satın alan kullanıcılarına, kullanıcı başına maksimum 100 Lemon olmak üzere yüzde 30 Lemon iade edecek. Böylece toplam ödül havuzu 1 milyon Lemon yani 80 bin TL olacak.

Sürpriz "100 Ninjaghini" Hediye Yayını

Moral ve motivasyonumuzu yükseltmeye katkı sağlayacak canlı yayın etkinlikleri ile bugünlerde herkesin adresi olan DLive, sürpriz hediyeleri ile de topluluğun kazanmasına fırsat sunuyor. TRON Kuruluşu'nun kurucusu ve BitTorrent'in CEO'su Justin Sun, içerik üreticilerini desteklemek amacıyla DLive üzerinde https://dlive.tv/justinsun adresinde yayın yaparak içerik üreticilerine "100 Ninjaghini" sürpriz hediye dağıtacak. Toplam ödül havuzu 100bin Lemon'a kadar çıkacak. Bu yayına katılmak için takipte olan üyelerin aşağıda yer alan katılım koşullarına uyması gerekiyor:

100 Ninjaghini yayınına katılmak için:

  1. Twitter gönderisini Retweet'le

  2. Abonelik Ödemesi İadesi'ne katılmak için, kampanya dönemi boyunca DLive'daki herhangi bir yayıncıya abone olmak yeterli. Ödüller 1 Milyon Lemon'luk ödül havuzu bitene kadar otomatik olarak hesaplara aktarılacak.

  3. Ninjaghini İçerik Üreticileri Destekleme yayınına katılmak isteyen yayıncılar için, hediye yayını sırasında yayında olduğunuzdan emin olun. Hediye yayını detayları yakında açıklanacak.

DLive, Nisan ayı sonunda "Sağlığın için #EvdeKal, evde keyifli vakit geçirmek için #DLiveDaKal" kampanyası ile DLive kullanıcıları adına toplam ödeme iadesi 1 Milyon Lemon'u (yani 80binTL'yi) COVID-19 ile mücadeleye yardımcı olan sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacak. DLive bir yandan evinde zaman geçiren kullanıcıların sağlıklı kalması ve eğlenceli vakit geçirmelerine fırsat yaratırken bir yandan da yapacağı bağışla COVID-19 ile mücadeleye destek veren sivil toplum kuruluşlarına katkıda bulunacak.

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