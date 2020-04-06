Son Dönemin Tartışılan Uygulaması Zoom İçin İlk Yasak Kararı Geldi

Zoom uygulamasının güvenliği konusundaki endişeler, ABD'de uzaktan eğitim için kullanımına ciddi bir etki yaratmış durumda. New York City ve Nevada'dan Clark County gibi büyük bölgeler de dahil olmak üzere bazı ABD okul bölgeleri, güvenlik ve mahremiyet endişeleri sebebiyle Zoom'un kullanımını yasakladı veya engelledi. Washington eyaletindeki Edmonds Okul Bölgesi ve Utah'taki Alpine Okul Bölgesi gibi diğer bazıları ise Zoom'un kullanımı hakkındaki düşüncelerini tekrar gözden geçiriyor.
Var olan endişelerin ayrıntıları değişse de, genel olarak konu Zoom'un çalışma şekliyle aşina olmayan öğretmen ve çalışanların güvenlikleri ve mahremiyetleri hakkındaki endişelerden oluşuyor. Zoom toplantıları için uçtan-uca şifreleme bulunmuyor ve bu da video-konferansların veri akışının ele geçirilebilmesi anlamına geliyor. Ayrıca öğretmenler "Zoombombing" adı verilen, kötü etkenlerin bazen görüşme numarasını tahmin ederek, bazen de görüşme detaylarının kamuya açık sitelerde paylaşılmış olmasından faydalanarak sanal dersleri bozmaları ile de mücadele etmek zorunda kalıyorlar.
Bütün bunlara korumasız sitelere yüklenen videoları da ekleyince, kararlı bir kişinin aramaları dinlemesi veya kayıt toplaması oldukça kolaylaşıyor.
Zoom, Washington Post'a yaptığı bir açıklamada mahremiyet ve güvenliği "aşırı ciddiye" aldığını bir kez daha belirtti ve en iyi çalışma şekillerini hazırlamak için "proaktif olarak" uğraştığını söyledi. Her ne kadar bu değişikliklerin yardımcı olacakları kesin olsa da, bazı okullar için artık çok geç gibi görünüyor. Zoom ile sorun yaşayan pek çok okulun, yaşadıkları sorunların kaynakları çözülmüş olsa bile Zoom'a geri dönmeyecekleri düşünülüyor.
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