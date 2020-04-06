Son Dönemin Tartışılan Uygulaması Zoom İçin İlk Yasak Kararı Geldi

Coronavirüs salgını nedeniyle bir anda popüler hal gelen ama bu arada, güvenlik açıklarıyla büyük tartışmalara konu olan Zoom uygulaması için yasaklama kararları gelmeye başladı.