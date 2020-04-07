Koronavirüse Karşı Önce 3 Boyutlu Yazıcı, Ardından Siperli Maske Üretti!

Türkiye, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce cana mal olan Koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık mensuplarına destek olmak amacıyla tek yürek. Sağlık çalışanlarına gönüllü olarak verilen desteklerden biri de makine mühendisi Ahmet Alp Çakıcı'dan geldi.