Koronavirüse Karşı Önce 3 Boyutlu Yazıcı, Ardından Siperli Maske Üretti!

Türkiye, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce cana mal olan Koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık mensuplarına destek olmak amacıyla tek yürek. Sağlık çalışanlarına gönüllü olarak verilen desteklerden biri de makine mühendisi Ahmet Alp Çakıcı'dan geldi.

Önce 3 Boyutlu Yazıcı, Ardından Siperli Maske!

Türkiye, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce cana mal olan Koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık mensuplarına destek olmak amacıyla tek yürek. Sağlık çalışanlarına gönüllü olarak verilen desteklerden biri de makine mühendisi Ahmet Alp Çakıcı'dan geldi. Özyeğin Üniversitesi mezunu ve aynı zamanda Openfab Makerlab Uzmanı Çakıcı, kendi yaptığı 3 boyutlu yazıcılar ile ürettiği siperli maskeleri, ihtiyacı olan sağlık kuruluşlarına platform aracılığıyla ulaştırmayı hedefliyor. Girişimciliği ve maker kültürünü desteklemek amacıyla Özyeğin Üniversitesi bünyesinde kurulan paylaşım merkezi Openfab ve Ahmet Alp Çakıcı bu süreçte birlikte çalışacak.

Sosyal medyada bir araya gelerek, "3 Boyutlu Destek" adıyla kolektif üretim hareketi başlatan 3 boyutlu yazıcı sahibi firmalar, mühendisler, tasarımcılar ve yazılımcılar, sağlık çalışanları için koruyucu siperli yüz maskesi üretiyor.

İhtiyaç sahipleri ile gönüllü üreticilerin bir araya geldiği bu platforma destek olmak amacıyla Ahmet Alp Çakıcı ve Openfab ekibi uzmanları da 3 boyutlu yazıcıyla sağlıkçılar için koruyucu yüz siperleri üretmeye başladı. Açık kaynakta paylaşılan baskı modeli ile ortaya çıkarılan siperli maskelerin üretimine, salgınla mücadele etmek için aralıksız çalışan sağlık mensuplarından gelen talepler doğrultusunda devam edilecek. Projeye destek vermek isteyen üreticiler ve ihtiyaç sahibi sağlık kuruluşları 3boyutludestek.com sitesinden daha fazla bilgiye ulaşabiliyor.

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