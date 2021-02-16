Dolar düşüyor, araç fiyatları neden düşmüyor? Sektör temsilcileri anlattı

Türkiye genelinde otomobil fiyatları son zamanlarda oldukça yükselmişti. Özellikle pandemi nedeniyle sıfır araç tedarikinde yaşanan sorunlar sonrası ikinci el araçlarda fiyatlar ciddi şekilde artmıştı.
2020 yılında önemli bir yatırım aracı haline gelen otomobillerin fiyatları ile ilgili, 2021 yılının ilk çeyreğinde doların düşüşü ile tüketicide "Otomobil fiyatları da hızla düşecek" beklentisi oluştu. Ancak sektör temsilcileri, fiyatlardaki düşüşün hemen gerçekleşmeyeceğini söylüyor.
Firmalar Stoklu İlerliyor
Geçtiğimiz yıl, taleplere yetişemeyen otomotiv firmaları tedarik konusunda yetişememişti. Aralık ayından bu yana ise böyle bir sorunun yaşanmaması için firmalar stoklu ilerlemeye çalışıyor. Üreticiler de kapasite kullanımını arttırarak talebe karşılık veriyor. Bu gelişmelerin yanında dolardaki hızlı düşüşle birlikte stoktaki araçların kur maliyetinin yüksek olması sorunu ortaya çıktı.
Stoktaki Araçlar Yüksek Kurlarla Alındı
Hürriyet gazetesinden Cem Özenen'in haberinde görüşlerine yer verilen Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı ve Doğuş Otomotiv CEO'su Ali Bilaloğlu, "Otomotiv sektörü ağırlıklı olarak euroya bağlı olarak hareket eden bir sektör. Paritedeki değişim ile yalnızca dolar düştüğünde bu etki direkt olarak yansımıyor. Bununla birlikte stoktaki araçların geçmiş dönem yüksek kurlarla alınmış olması indirimin hemen yansımasının da önüne geçiyor" dedi.
Yüksek İndirimler Yapılamamasının Nedeni
Bilaloğlu, "Döviz kurları gerilediği anda bunu araçlarımıza indirim olarak yansıtamıyoruz. Yapabileceğimiz indirimin önünde matrah engeli var. Araçlar millileştirilirken hangi KDV oranı üzerinden girdiyse o matrah üzerinden ÖTV'nin ödenmesi gerekiyor. Bu da yüksek indirimler yapmamızın önüne geçiyor. Dövizin gerilemesi ancak orta-uzun vadede otomobil fiyatlarına yansıyacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.
Maliyetler Artmaya Devam Ediyor
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca ise, döviz kurunda yaşanan değişimin otomotiv yan sanayisinde ham madde fiyatlarına da hemen yansımadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;
"Döviz kurunun gerilemesi ile birlikte hem tüketicide hem de bizde satın aldığımız ürünlerin fiyatların da gerilemesi yönünde düşünce hakim ancak yansıması maalesef bu şekilde olmuyor. Muhtemelen enflasyon da aynı doğrultuda aşağıya gidecek ancak maliyetler artmaya devam ediyor. Çelik, saç, yarı iletken gibi ürünlerin fiyatları dolar bazında artış gösterdiği için döviz kuru gerilese dahi düşmüyor. Bununla birlikte ihracatta Euro bazında aynı fiyattan sattığımız ürünlerde TL bazında girdimizin değişmesi ihracatı daha az karlı hale getiriyor."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın