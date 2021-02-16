Dolar düşüyor, araç fiyatları neden düşmüyor? Sektör temsilcileri anlattı

Dolarda yaşanan düşüşün otomobil fiyatlarına da yansıması bekleniyordu ancak otomobil fiyatlarında herhangi bir düşüş olmadı. Peki otomobil fiyatları neden düşmüyor? İşte yanıtı...