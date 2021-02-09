İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş ne kadar?

İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş ocak ayında da sürdü. İşte sahibinden.com verilerine göre 2. el otomobil fiyatlarının seyri...

İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş ne kadar?

Satılık otomobil ilanlarında fiyatlar 2020 yılında ilk kez aralık ayında yüzde 1'e yakın düşüş göstermişti. Bu düşüş trendi ocak ayında da sürdü. Böylece son iki ayda fiyatlarda yüzde 2'ye yakın bir düşüş yaşandı.

En Fazla Otomobil İlanı Ocak'ta Verildi

Sahibinden.com'un vasıta endeksi raporuna göre, ocak ayında en çok otomobil ilanı verildi. Otomobil ilanlarını sırasıyla, minivan&panelvan, arazi/suv&pick-up, ticari araçlar ve motosiklet ilanları takip etti.

Renault Clio Zirvede

Marka&model sıralamasında sıralama değişti ve Renault Clio liderliği aldı.

Renault Clio'yu, Volkswagen Passat, Renault Megane, Opel Astra ile Ford Focus takip ederken, en çok ilanı verilen arazi/suv&pick-up markası ise yine Nissan oldu.

otomobil

Renklere Göre Sıralama

Ocak verilerine göre, en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi.

Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 37'si 0-100 bin kilometre aralığında yer alırken, otomobil ilanlarının yüzde 25'i ise 50 bin TL-100 bin TL aralığında satışa sunuldu.

En Fazla Renault İlanlarına Bakıldı

İlanlara bakanlar ocak ayında en çok Renault, Volkswagen, Bmw, Mercedes Benz ve Fiat marka otomobillerle ilgilendi. Araçlar en çok gece 22.00-23.00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 15 saniye oldu.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 15 Şubat 2021 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı 43" Elton TV fırsatı
A101 11 Şubat 2021 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Redmi 9 cep telefonu fırsatı
Çiçekçiler 14 Şubat'ta açık olacak mı? Açıklama geldi
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu

Günün En çok Okunanları
Viewsonic'ten Eğitime Ücretsiz Yazılım Desteği
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş ne kadar?
TikTok Fenomenlerinin Yayınladığı "Yanıltıcı" Tavsiyeler Can Sıkıyor
Çin'in Tianwen-1 Uzay Aracı, İlk Mars Fotoğrafını Dünya'ya Gönderdi
Facebook Video İndirme 2021: Facebook'ta Uygulamasız Nasıl Video İndirilir?

 

 