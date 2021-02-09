İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş ne kadar?

Satılık otomobil ilanlarında fiyatlar 2020 yılında ilk kez aralık ayında yüzde 1'e yakın düşüş göstermişti. Bu düşüş trendi ocak ayında da sürdü. Böylece son iki ayda fiyatlarda yüzde 2'ye yakın bir düşüş yaşandı.
En Fazla Otomobil İlanı Ocak'ta Verildi
Sahibinden.com'un vasıta endeksi raporuna göre, ocak ayında en çok otomobil ilanı verildi. Otomobil ilanlarını sırasıyla, minivan&panelvan, arazi/suv&pick-up, ticari araçlar ve motosiklet ilanları takip etti.
Renault Clio Zirvede
Marka&model sıralamasında sıralama değişti ve Renault Clio liderliği aldı.
Renault Clio'yu, Volkswagen Passat, Renault Megane, Opel Astra ile Ford Focus takip ederken, en çok ilanı verilen arazi/suv&pick-up markası ise yine Nissan oldu.
Renklere Göre Sıralama
Ocak verilerine göre, en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi.
Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 37'si 0-100 bin kilometre aralığında yer alırken, otomobil ilanlarının yüzde 25'i ise 50 bin TL-100 bin TL aralığında satışa sunuldu.
En Fazla Renault İlanlarına Bakıldı
İlanlara bakanlar ocak ayında en çok Renault, Volkswagen, Bmw, Mercedes Benz ve Fiat marka otomobillerle ilgilendi. Araçlar en çok gece 22.00-23.00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 15 saniye oldu.
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