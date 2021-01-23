Araba almak isteyenler dikkat! İşte 200 bin TL altındaki sıfır otomobiller

Sıfır otomobil fiyatlarında son durum ne? Peki en düşük fiyatlı araba modelleri neler? İşte 2021 ve 2020 modellerinin yer aldığı 200 bin TL altındaki o liste...

Araba almak isteyenler dikkat! İşte 200 bin TL altındaki sıfır otomobiller

2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu nispeten uygun sıfır otomobil fiyatları. Veri ve analiz şirketi Cardata, 200 bin liranın altındaki otomobilleri Ekonomist için listeledi. Listede en düşük araba fiyatı 124 bin TL oldu. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın göre, 2021'de sıfır km bir otomobil satın almanın ilk başlangıç seviyesi ortalaması 140 bin TL'ye çıkacak.

İşte Türkiye'de 200 bin TL altında satışı yapılan otomobil modelleri:

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