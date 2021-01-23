Araba almak isteyenler dikkat! İşte 200 bin TL altındaki sıfır otomobiller

Sıfır otomobil fiyatlarında son durum ne? Peki en düşük fiyatlı araba modelleri neler? İşte 2021 ve 2020 modellerinin yer aldığı 200 bin TL altındaki o liste...