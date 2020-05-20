Donald Trump, COVID-19'a Karşı Aldığı Önlemle Yine Şaşırttı

ABD başkanı Donald Trump, COVID-19'a iyi gelip gelmediği henüz tam olarak belli olmayan sıtma ilacı hidroksiklorokini "yaklaşık bir buçuk haftadır" aldığını duyurdu.
Lupus ve romatoid artrit gibi durumları tedavi etmekte kullanılan ilaç, acil kullanım yetkisi sayesinde ABD'de COVID-19 hastalarına klinik denemeler için verilebiliyor. Ancak ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ilacın hastalık dışında kullanılmaması konusunda uyarıda bulunuyor, zira ilaç kalp ritmi sorunlarına yol açabiliyor.
FDA'nın acil kullanım ilkeleri arasında hidroksiklorokinin COVID-19'u önlemeye yönelik bir özelliğinden bahsedilmiyor. Trump'ın korona virüsü kaptığına dair bir bilgi yokken ilacı yalnızca korunma amaçlı kullandığı anlaşılıyor.
Trump'ın ilacı aldığının ortaya çıkması, pazartesi günü yaptığı bir konuşmada ortaya çıktı. "Ön cephede" çalışan birçok kişinin bu ilacı aldığını söyleyen Trump, ilacı kendinin de kullandığını söyledi. Bir gazetecinin "neden" sorusuna ise Trump, "bence iyi, birçok iyi hikaye duydum" cevabını vermekle yetindi. Trump, hem çinko hem de hidroksiklorokin aldığını söylerken COVID-19'a maruz kalmadığını sözlerine ekledi.
Trump, Beyaz Saray doktorunun ilacı kendiliğinden önermediğini, ancak bu konuda kendisine fikir danıştığını ve "istiyorsan al" cevabını aldığını söylüyor.
Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde genetikçi ve bulaşıcı hastalık uzmanı Gaetan Burgio, ilacın COVID-19'a karşı profilaktik ve iyileştirici bir etkisinin olmadığına dair kanıtların arttığını söylüyor. Burgio'ya göre "ilacın Trump'ı COVID-19'dan koruyacağına dair bir kanıt yok".
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