Donald Trump'ın Hedefinde Şimdi de Netflix, Amazon ve Microsoft Var!

Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan sosyal medya firması Truth Social'ın sadece bir sosyal ağ olmanın çok daha ötesine geçerek, zamanla teknoloji sektörünün geniş alanlarını sarsmak istediği iddia ediliyor. BBC'nib haberine göre Trump'ın hedefleri arasında Amazon Web Services (AWS), Google Cloud ve Microsoft Azure var. Şimdilik bu şirketlere nasıl kafa tutacağı net değil; bu hedeflerin "uzun vadeli hedefler" olacağı dışında bir detaya sahip değiliz.
Truth Social, 2022'nin başlarında, TMTG+ adlı abonelik tabanlı isteğe bağlı video hizmetiyle beraber hizmete girecek. Bu sayede şirketin, Netflix, Disney ve Hulu ile rekabet edeceğini belirtiyor. Akış devlerine kafa tutma planı, çok daha kısa vadede gerçek olacak. Tabi şirketin bu hedefe ulaşıp ulaşamayacağını şimdiden kestirmek güç.
Truth Social, hedefinin "sansür ve politik ayrımcılığa son verecek bir sosyal medya platformu oluşturmak" olduğunu açıklamıştı. Bilindiği üzere Trump bu girişimi ABD Kongre Baskını sırasındaki davranışları nedeniyle Twitter, Facebook, Instagram gibi Dünya'nın en büyük sosyal medya platformlarından yasaklandığında başlatmıştı.
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