2022 Model Amiral Gemisi Telefonlarda Beklemeniz Gereken 6 Yenilik!

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 çip seti geçtiğimiz günlerde resmiyet kazandı ve gelecek yılın amiral gemisi Android telefonlarından birini almayı planlıyorsanız, muhtemelen bu çip setine sahip bir telefonu seçeceksiniz.
Peki ama Snapdragon 8 Gen 1, bir sonraki Android amiral gemisi telefonunuza neler getirecek? Bilmeniz gereken altı temel özellik bulunuyor ve bunlar size Samsung Galaxy S22, OnePlus 10, Xiaomi 12 ve daha fazlası gibi yaklaşan üst seviye telefonlardan neler bekleyebileceğiniz konusunda bir fikir verecektir.
Her Zaman Açık Kamera
Muhtemelen en büyük yenilik, yeni çip setinin akıllı telefonunuzun kamerasının her zaman açık olmasına imkan vermesi olacak. Tabii ki bu telefonun sürekli selfie çekeceği anlamına gelmiyor, bu özellik fotoğraf çekmek yerine diğer bazı özelliklere izin verecek şekilde tasarlandı.
Bu özellik, geliştiricilerin, siz cihaza dokunmadan telefonunuzun kamerasını kullanmak üzere özel olarak tasarlanmış özellikleri cihazlarına eklemesine olanak tanıyacak. Qualcomm'un verdiği bir örnek, telefonunuzun kilidini dokunmadan açabilmeniz.
Özellikle ilgili güvenlik endişeleri ön plana çıkıyor olabilir. Ancak Qualcomm, verilerinizi telefonunuzun kameralarından kimsenin almamasını sağlamak için güvenli bir tasarım oluşturduğunu söylüyor. Yine de insanların bu özellikten nasıl yararlanabileceğini görmek heyecan verici olacak...
Gelişmiş Kamera Özellikleri
Her zaman açık olan kameranın yanı sıra, akıllı telefonunuzun kamerasına gelecek pek çok başka yükseltme bulunuyor. 18 bit görüntü sinyali işlemcisi (ISP), geliştirilmiş gece modu çekimleri, daha iyi geniş açılı çekimler, daha güçlü yüz tanıma teknolojisi, 8K HDR video kaydı... Genel olarak Snapdragon 8 Gen 1'in kamera yükseltmelerine odaklandığını söyleyebiliriz.
Arka Plan Seslerine Kesin Çözüm
Qualcomm'un Voice Suite teknolojisi 2021'de yükseltildi ve bu yükseltmenin amacının kayıt sırasında arka plan gürültüsünü kesmek olduğu söylenebilir. Örneğin, bir video görüşmesi yapıyorsanız, bu yeni teknoloji siren veya tuş sesi gibi sesleri kesmek için yapay zekayı kullanacak.
Qualcomm'un demo gösteriminde bu özellik inanılmaz derecede iyi çalıştı. Ancak bu örnek, Qualcomm tarafından kurulan bir demodaki bir referans cihazdaydı, bu yüzden pratikte nasıl çalıştığını görmek için bunu gerçek hayattaki bir cihazda denememiz gerekecek.
10Gbps internet desteği
Bir diğer yükseltme ise 10Gbps internet desteği. Bu özellik herkes için anlam ifade etmeyecek; ancak olağanüstü iyi bir 5G bağlantınız varsa, her zamankinden daha yüksek hızlara ulaşabileceksiniz.
Geçtiğimiz yıl sunulan Snapdragon 888, benzer bir şekilde muazzam hızlı olan 7.5Gbps ile sınırlıydı. Ortalama bir günde bu hızlara ulaşmak neredeyse imkansız, ancak 2022 üst seviye telefonunuzun gelecekte bunu başarabileceğini bilmekte fayda var.
Bokeh Video Desteği
Bir diğer kamera geliştirmesi sayılabilecek özellik de Bokeh video desteği. Bokeh efekti, bir özenin arka planını bulanıklaştırabileceğiniz özellik olarak tanımlanıyor ve Android genelinde portre modu fotoğraf çekimlerinde sıklıkla görülebiliyor. Bu özellik, şimdiye kadar Android üzerinde video kayıtlarında kullanılamıyordu.
Benzer bir teknoloji Apple'ın Sinematik Modu özelliği ile iPhone 13 serisinde piyasaya sürüldü ve artık bu yeni çip seti ile Android telefonlara da gelecek.
Bu özelliği hangi üreticilerin kullanacağını henüz bilmiyoruz, ancak yakında çıkacak olan Android telefonların çoğunun bu özelliği kamera uygulamalarına ekleyecekleri kesin gibi görünüyor. Ayrıca 4K'ya kadar kayıt yeteneği de olacak.
...Ve Tabii ki Hız!
Tahmin edilebileceği gibi, Snapdragon 8 Gen 1, şirketin en hızlı çip seti olacak. Bu nedenle akıllı telefonunuzun uygulama yüklemede, oyun oynamada ve diğer her şeyde daha hızlı olduğu anlamına gelecektir.
Qualcomm'ın söylediğine göre buradaki CPU, Snapdragon 888'den %20 daha hızlı ve %30 güç tasarrufu sağlıyor. GPU %30 daha hızlı ve bu da oyunların daha hızlı yüklendiği ve her zamankinden daha iyi göründüğü anlamına geliyor.
Yeni akıllı telefonlarda görene kadar Snapdragon 8 Gen 1'in gerçekten ne kadar iyi performans gösterdiğini bilemeyiz, ancak 2022'nin en büyük telefonları için büyük bir yükseltme gibi görünüyor...
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