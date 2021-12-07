2022 Model Amiral Gemisi Telefonlarda Beklemeniz Gereken 6 Yenilik!

Qualcomm'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni çip seti Snapdragon 8 Gen 1, 2022'nin pek çok amiral gemisi telefonuna güç verecek. Peki 2022 model amiral gemilerinde bizleri hangi yenilikler bekliyor olacak? Snapdragon 8 Gen 1, yeni amiral gemisi telefonlarda neleri değiştirecek?

  • Levent Öztürk
Snapdragon 8 Gen 1 ile Gelecek 6 Yenilik!
Qualcomm

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