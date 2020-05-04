Donanım Devi Intel, Diğer Bir Dev Şirketi Satın Almak İstiyor

Yeni sızıntılara göre donanım devi Intel, otonom araçları için diğer bir dev şirketi satın almak istiyor.

  • Levent Öztürk
Intel'in otonom otomobiller konusunda şakası yok

Intel'in otonom sürüş hedefleri, popüler bir uygulama geliştiricisinden büyük bir destek alabilir. Calcalist, The Marker ve TechCrunch kaynaklarının söylediğine göre Intel, ulaşım uygulaması geliştiricisi Moovit'i yaklaşık 1 milyar dolarlık bir anlaşma ile satın almaya yakın. Söylenilene göre anlaşma Moovit'i Intel'in İsrailli otomotiv merkezine (şu anda Mobileye tarafından yönetiliyor) dahil edecek.

Moovit'in TechCrunch'a söylediğine göre "şu anda" herhangi bir yorum yapmak için erken. Kaynakların söylediğine göre ise anlaşma birkaç gün içerisinde tamamlanacak kadar ilerlemiş durumda.

Intel'in neden Moovit ile ilgilendiğini görmek ise oldukça kolay: Firma, gerçek zamanlı trafiği takip etmek için AI ve veri analizi karışımını kullanıyor ve yaklaşık olarak 800 milyon kişiye ulaşım bilgilendirmesi sağlıyor. Bu da gerçek zamanlı trafiği göz önünde bulundurarak en hızlı yolları seçmesi gereken robot taksiler ve diğer sürücüsüz araçlar için paha biçilemez olabilir.

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