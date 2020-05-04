Hayat Eve Sığar uygulaması ile maske kodu nasıl alınır?

Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması geçtiğimiz haftalarda hayata geçirilmişti.
Yeni güncelleme ile Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske kodu alınabileceği açıklandı. Peki Hayat Eve Sığar uygulaması ile ücretsiz maske kodu nasıl alınır?
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE MASKE KODU NASIL ALINIR?
Android ve İOS işletim sistemli cihazlara yüklenebilen Hayat Eve Sığar uygulamasındaki 'Sağlık durumu' sekmesi üzerinden 'Maske talep et' seçeneği ile kod alınabiliyor. Talep sonrasında açılan ekrana gelen barkod ve kimliğiniz ile eczanelerden maske alabilirsiniz.
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kullanıma açılan uygulamayı App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak telefonunuza indirebiliyorsunuz.
Hayat Eve Sığar Android indirme için tıklayın
Hayat Eve Sığar Uygulaması İOS indirme için tıklayın
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR?
Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması yaklaşık 4 MB'lık bir dosya boyutuna sahip ve saniyeler içinde cihazınıza iniyor. Uygulamayı ilk açtığınızda karşınıza "Bu uygulama seni ve çevrendekileri korona virüsünden korumak için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir" mesajı çıkıyor. Uygulama için şu bilgiler veriliyor:
"Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlarımızı Yeni Koronavirüsü (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen mobil uygulamadır.
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması ile telefon numaranız ile doğrulama yaparak adım adım size sorulan soruları cevaplayıp, koronavirüs hastalığı anlamında vermiş olduğunuz şikayetlerinize göre değerlendirilerek nasıl davranmanız gerektiğine göre yönlendirme alabilirsiniz. Vermiş olduğunuz cevaplara göre yönlendirmeler sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir.
Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşabilir, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu görebilirsiniz.
Ailem bölümüne merak ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görebilir, takip edebilir ve bulundukları bölgelere göre risk durumlarını görebilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın