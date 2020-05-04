Telefondan İnternet Nasıl Dağıtılır? İşte Android'de Bunu Yapmanın Yolu

Android'li telefonunuzu bir Wi-Fi router gibi kullanabilmek, zaman zaman çok önemli bir işleve dönüşebiliyor. Peki, evde internet bağlantınız kesildiğinde veya oteldeki pahalı internetten kaçınmak için faydalanabileceğiniz "hotspot" işlevi nasıl kullanılıyor?
Bu yazımızda telefonun internet bağlantısını laptop veya router ile birkaç dokunuşta nasıl paylaşabileceğiniz anlatacağız.
Telefonunuzu Router Olarak Kullanma
Özellikle mobil sağlayıcınız tarafından kaldırılmadığı sürece, bu işleve neredeyse tüm Android'li telefonlarda ulaşabilirsiniz.
Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Erişim Noktası yolunu izleyin. Menü isimleri, telefon marka ve modeline göre biraz değişebilir, ancak doğru seçeneği bulmanız zor olmayacaktır.
Burada Mobil Erişim Noktası karşısındaki düğmeye dokunarak erişim noktasını hemen etkin hale getirebilirsiniz. Daha fazla seçenek için Mobil Erişim Noktası üzerine dokunun.
Açılan ekranda Wi-Fi noktasının adı, parola gibi seçenekleri değiştirebilecek, telefonunuza bağlı cihazların bir listesini görebileceksiniz. Bu ekrandaki Wi-Fi paylaşımı seçeneği, mobil veri bağlantısı yerine telefonun bağlı olduğu Wi-Fi bağlantısını başkalarıyla paylaşmanıza olanak tanıyor.
Bazı telefonlarda hotspot'un hangi Wi-Fi bandında açılacağını seçmenize izin verilebilir. Bu durumda daha geniş bir alana ulaşmak için 2,4GHz bandını seçebilirsiniz. 5.0GHz ise yakın menzildeki cihazlara daha yüksek bir bant genişliği sunacaktır.
Ayarları yaptıktan sonra, ekranın en üstündeki Mobil Erişim Noktası seçeneğini etkin konuma getirmeyi unutmayın. İşiniz bittiğinde erişim noktasını kapatın, aksi halde hem piliniz hem de veri kotanız farkında olmadan tükenebilir.
Bluetooth Tethering
Mobil bağlantınızı Bluetooth üzerinden paylaşmak oldukça kolay. Öncelikle iki cihazda da Bluetooth'u açarak laptop veya tableti telefonunuzla eşleştirin. Şimdi, az önceki Mobil Erişim Noktası ekranında Bluetooth bağlantısı seçeneğini etkinleştirin.
Bluetooth Wi-Fi'den daha az güç kullandığından, pil seviyesi düşük olduğunda tercih edilebilir. Bununla birlikte Bluetooth'un biraz daha yavaş çalışabileceğini söyleyelim.
USB Tethering
En güvenilir bağlantının kablolu bağlantı olduğunu düşünüyorsanız, mobil bağlantınızı kablo üzerinden PC'nize aktarabilirsiniz. Bunun için telefonu USB kablosuyla bilgisayara bağlayın ve Mobil Erişim Noktası altından USB bağlantısı seçeneğini etkinleştirin. Not: Bu seçenek USB kablosunu takana kadar soluk görünebilir.
USB bağlantısı, yanınızda bir USB kablosu varsa aslında en iyi seçeneklerden biri çünkü telefonunuzun pilini tüketmeyecek, aksine şarj edecektir. Bunun yanında Wi-Fi'den daha hızlı ve güvenilir olacaktır.
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