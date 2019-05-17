Dönen Kameralı Asus ZenFone 6 Tanıtıldı
Dönen kamerası sayesinde "tam ekran" deneyimi sunan Asus ZenFone 6, tanıtıldı! İşte amiral gemisinin öne çıkan tüm özellikleri.
Asus'un yeni amiral gemisi, dönen kamerası sayesinde çentiğe ihtiyaç duymadığı gibi, ön ve arka kameraları tek bir modülde birleştiriyor.
Yeni ZenFone 6 ile kendi fotoğrafınızı çekmek veya videolu görüşme yapmak istediğinizde kamerayı döndürmeniz yeterli. Döndürülebilen kameraları ilk olarak Samsung Galaxy A80'de görmüştük. Bu yöntem, OnePlus 7 Pro'da gördüğümüz açılır kameradan oldukça farklı.
Asus ZenFone 6'nın çentiksiz ekranı 6,4 inç boyutunda ve 1080x2340 çözünürlük sunuyor. Qualcomm'un şu anki en iyi işlemcisi Snapdragon 855 ile gelen telefon, tercihinize göre 6GB veya 8GB RAM'e sahip olabiliyor. Depolama için 128GB veya 256GB seçeneklerinden birini tercih edebiliyorsunuz.
48MP ve 13MP'lik kameralar, sosyal platformlarda paylaşacak kadar kaliteli fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Telefonun ilgi çeken bir diğer özelliği, 5.000mAh'lik güçlü bir pille gelmesi. Bu pilin bir günden daha uzun bir pil ömrü sunması mümkün olabilir.
Asus ZenFone 6'nın çıkış günü henüz açıklanmadı ancak giriş modelinin fiyatının 499 dolardan başlayacağı, yani çoğu amiral gemisinden daha ucuz olacağı biliniyor.
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