Doom 2'nin Son Sırrı Açığa Çıktı!

Bir Doom 2 hayranı, efsane oyunun son sırrını 24 sene sonra, ilginç bir yöntemle ortaya çıkardı!

Doom 2'nin Son Sırrı Açığa Çıktı!

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