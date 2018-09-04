Doom 2'nin Son Sırrı Açığa Çıktı!
Bir Doom 2 hayranı, efsane oyunun son sırrını 24 sene sonra, ilginç bir yöntemle ortaya çıkardı!
Bir Doom 2 hayranı, oyun içerisine gizlenen sırları ile ünlü Doom 2'nin son sırrını açığa çıkardı. Zero Master nickine sahip oyuncu, YouTube'a yüklediği bir video'da efsane FPS oyununun 15. seviyesine nasıl geçilebileceğini tarif ediyor. Bunun oyundaki bir kodlama hatası sebebiyle imkânsız olduğu düşünülüyordu.
Aslında oyunun uzmanları, 15. seviyenin oyun içerisinde bulunduğunu biliyordu, ancak şimdiye kadar 15. seviyeye sadece oyun içerisinde bulunan hilelerle girilebildiği düşünülüyordu.
Efsane oyunun yaratıcıları ise bu gelişmeye karşı boş kalmadı. Oyunun yaratıcılarından biri olan John Romero, tweetinde "TEBRİKLER, Zero Master! 24 yılın ardından nihayet! Oyunu kazanmak için seviye 15 üzerinde %100'e ulaşmak zorundasın! Oyundaki sırra ulaşmak için harika bir yol!" kelimeleriyle Doom 2 hayranını tebrik etti.
Bu tebrik mesajını takip eden tweet'te ise John Romero, kendi kelimeleriyle oyunun sırrını açıklıyor:
"Sır açıklandı: Gizli bir ışınlayıcıyı keşfedilebilir bir 'sır' olarak yerleştirdik, ancak ışınlayıcıya dokunduğunuz zaman seköre hiçbir zaman giremiyorsunuz. Yani ışınlayıcıya giremediğiniz için oyunun son gizemini hiçbir zaman çözemezdiniz. Oyuna koyduğumuz son sırrı tetiklemek için tek yol, bir düşman tarafından ışınlayıcıya doğru itilmekti!"
Doom 2: Hell on Earth (Kader 2: Dünya Üzerindeki Cehennem), ikonik oyun serisi Doom'un 30 Eylül 1994'te piyasaya sürülen ikinci oyunuydu. FPS (birincil şahıs nişancı oyunu) türünün efsaneleri arasına giren oyun, 2016'da tekrar piyasaya girmiş ve bir sonraki oyun olan Doom Eternal ise E3 2018'de ortaya çıkmıştı. Ağutos'ta düzenlenen QuakeCon'da ise oyunun oynanış videoları gösterilmişti.
Doğan Kürşat Aktaş
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın