Doom Eternal, Yoluna Büyük Bir Rekorla Başladı

Bethesda'nın açıklaması, Doom Eternal'ın yoluna büyük bir rekorla başladığını söylüyor.

  • Levent Öztürk
Doom Eternal, Yoluna Büyük Bir Rekorla Başladı

Bethesda Softworks, yeni yaptığı bir duyuruda Doom'un geçtiğimiz hafta yaptığı dönüşün çok görkemli olduğunu ve Doom Eternal'ın, eleştirmenler ve hayranlardan beğeni toplarken marka için satış rekoru kırdığını söyledi.

Her ne kadar tam sayılar açıklanmasa da, id Software tarafından geliştirilen oyun, Doom 2016'nın yayım gelirini ikiye katladı. Ayrıca oyun, Steam'de haftanın en çok satan oyunu oldu ve platformda aynı anda oynayan oyuncu sayısı 100.000'i aştı. Üstelik bu sayı, PC' için oyunu Bethesda.net üzerinden alan oyuncuları veya konsolları içermiyor.

İncelemeler konusunda da oyun oldukça başarılı görünüyor. Şu anda Metacritic üzerinde PC, Xbox One ve PlayStation 4 inceleme skorları sırasıyla 90, 89 ve 87 olarak şeklinde. Steam kullanıcı inceleme skoru da benzer bir görüntü çiziyor ve toplamda 24.000 inceleme arasında %91 önerilme oranı ile oldukça pozitif bir noktada bulunuyor.

Doom Eternal, PC üzerinde Steam ve Bethesda.net aracılığıyla, Xbox One, PlayStation 4 ve Google Stadia üzerinde oynanabilir durumda. Switch sürümünün ise halen geliştirilmekte olduğu ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde yayımlanacağı biliniyor.

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