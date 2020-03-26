Huawei P40 Tanıtıldı. İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Huawei, sonunda bir süredir beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonları P40 serisini tanıttı. 3 yeni model ile karşımıza çıkan Huawei, Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Plus modellerinin tanıtımını az önce gerçekleştirdi. Peki, bunlardan Huawei P40 bizlere neler sunuyor ve özellikleri neler?
Huawei P40 Tasarımı Nasıl?
Yenilenmiş bir tasarım anlayışını benimseyen Huawei P40, ekranıyla daha geniş görüntü alanı sunarken, sırt yüzeyi ise çiziklere dayanıklı seramik yüzeyiyle dikkat çekiyor.
Huawei P40, yeni serideki en küçük ekrana sahip model oluyor. P40'ın ekranı 6.1 inç boyutunda olurken, çözünürlüğü ise 2340x1080 piksel. Ekran OLED panele sahip olurken, bu model yalnızca 60Hz tazeleme hızının sahibi.
Bu modelinde düz bir ekran kullanan Huawei, 3 farklı renk seçeneği sunuyor: Buz Beyazı, Siyah ve DeepSea Mavisi.
Bu arada Huawei P40'ta 3.5 mm kulaklık girişinin yer almadığını da söyleyelim.
Huawei P40 Donanım Özellikleri Neler?
Huawei P40'ta işlemci Kirin 990 oluyor. Böylece amiral gemisi statüsünde performansıyla başarılı modellerden biri olacak olan P40, 8 GB RAM ile desteklenmiş. Bu kombinasyon, 3 model için de aynı şekilde. Ayrıca tüm P40 modelleri 5G desteğine sahip.
Huawei P40'ta 3800 mAh kapasitesinde bir batarya yer alırken telefonda 22,5W gücünde hızlı şarj desteği de yer alıyor. Fakat P40 modelinde kablosuz şarj desteği ne yazık ki yok.
Öte yandan Huawei P40'ta EMUI 10.1 kullanıcı arayüzü geliyor. Andorid 10 destekli olan telefonda Google servisleri bilindiği gibi yer almıyor. Huawei Mobile Services ile yoluna devam eden Huawei, Google Play yerine AppGallery'yi kullanıyor. Fakat daha önce Mate 30 Pro incelememizde de bahsettiğimiz gibi, kolayca Google servislerini yükleyebiliyorsunuz. Muhtemelen Huawei P40 serisi için de aynı durum geçerli olacaktır.
Huawei P40 Kameraları Nasıl?
Huawei P40, kameralarıyla da ilgi çekici bir telefon oluyor. Ancak P40 Pro ve P40 Pro+ modellerinin yanında nispeten sönük kalıyor. Zira bu modelde 3 kamera yer alırken, diğer modellerde 4 ve 5 kamera mevcut.
Arka yüzünde Leica 3'lü kamera sistemini bulunduran Huawei P40, 8 MP 3x optik telefoto kamera, 50 MP RYYB Ultra Vision Wide kamera ve 16 MP Ultra Wide kameraya sahip. Telefonda ayrıca flaşın yanında renk ısı sensörü de yer alıyor.
Huawei P40'ta kullanılan RYYB kamera sensörü, iPhone 11 Pro Max'ten yüzde 200 oranında daha fazla ışık toplayabilirken, yer verilen yapay zeka desteği de daha iyi renk isabeti sağlıyor.
Huawei P40 Fiyatı Ne Kadar?
Huawei P40'ın fiyatı 800 Euro. Ancak telefonun Türkiye fiyatı henüz açıklanmış değil.
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