Blade Runner, 23 Yılın ve Pek Çok Sorunun Ardından Geri Dönüyor

Yıllar süren yasal ve teknik karmaşaların ardından, 1997 yılının hit oyunu Blade Runner, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC için remaster edilmek üzere. Kısa süre önce sunulan System Shock ve Turok remasterlarının arkasındaki Nightdive Studios, Hollywood Reporter ile yaptığı bir röportajda Enchanced Edition'ın varlığını açıkladı. Dahası, oyunu bu yılın ilerleyen dönemlerinde oynamak mümkün olacak.
Stüdyonun söylediğine göre bu remaster, güncellenmiş modeller, animasyonlar ve geçiş sahneleri içerecek. Ayrıca geniş ekran çözünürlüklerini destekleyecek ve kontrolleri istediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.
Blade Runner oyununun geçmişi de neredeyse Ridley Scott'un 1982 eserinin geçmişi kadar karmaşık. Oyun, Command&Conquer yaratıcısı Westwood Studios tarafından geliştirilmişti. 2015 yılında bir röportaj sırasında Westwood'un ortak kurucusu Louis Castle, stüdyonun Las Vegas'tan Los Angeles'a taşınması sırasında oyunun kaynak kodunu kaybettiklerini söylemişti. Ayrıca Castle, bunun sonucu olarak oyunun tekrar yapılmasının milyonlarca dolara mal olacağını belirtmişti.
Yasal ve fikri mülkiyet hakları sorunları ile beraber de oyunu geçtiğimiz yıllarda yasal olarak almak imkansız olmuştu. Bütün bu problemlerin yanı sıra, oyunu modern PC donanımlarında çalıştırmak da oldukça zordu. Neyse ki GOG ve kendilerini adamış hayranların sekiz yıllık çalışmaları sayesinde oyun geçtiğimiz yılın sonlarında tekrar alınabilir hale geldi.
Nightdive iş geliştirme müdürü Larry Kuperman'in Hollywood Reporter'a söylediğine göre, oyunu bütün zorluklara rağmen geri mühendislik ile KEX motorlarına aktardılar ve bu motor, zorlu durumlarda bile klasik oyunların konsol portlarını oluşturmaya imkan tanıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın